Detenidos cinco camioneros en Riudellots de la Selva por robar la carga que llevaban y simular que lo había hecho otra persona

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Riudellots de la Selva a cinco hombres de entre 28 y 52 años por robar la carga que llevaban, para después simular que había sido otra persona quien lo había hecho. Los hechos ocurrieron este miércoles alrededor de las doce y media del mediodía en un aparcamiento de camiones de tierra, situado en el arcén de servicio de la autovía A2. Fueron dos agentes de la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) que estaban realizando tareas de supervisión quienes sorprendieron a tres hombres con varias cajas llenas de material electrónico como auriculares y otros productos. Al hacer las comprobaciones, vieron que uno de los arrestados era el conductor del camión al que habían reventado el cierre del remolque y del que habían sacado las cajas.

Ante las sospechas, los dos policías retuvieron a los tres camioneros y pidieron refuerzos a la comisaría de Santa Coloma de Farners, que envió dos patrullas. Los tres arrestados quedaron detenidos por un delito de robo con fuerza. A los tres hombres, de 28, 31 y 32 años, se les sorprendió con una maza y una barra de hierro, con la que habían reventado el candado. Los policías, además, encontraron dos precintos de carga de los camiones cortados.

Los agentes se pusieron en contacto con la empresa Amazon —propietaria de la carga— y confirmaron que los chóferes de los vehículos no tienen acceso a las mercancías que transportan y que la caja del camión solo se puede abrir con un código del que dispone la empresa de destino.

Dos mossos custodiando a los detenidos. / Gerard Vilà / ACN

En el lugar de los hechos también se encontró un coche de alta gama propiedad de uno de los camioneros. Los Mossos sospechan que con este vehículo pretendían transportar una parte de la carga, con el objetivo de venderla en otros países. Los agentes se llevaron a los tres hombres detenidos hasta la comisaría de los Mossos de Santa Coloma de Farners.

Tres horas más tarde, el cabo y otro agente de la URMA volvieron al aparcamiento para gestionar la retirada de los artículos que había en las dos cajas de camiones que habían sufrido daños. Fue entonces cuando sorprendieron a dos hombres más —de 38 y 52 años— que intentaban enganchar un semirremolque a una tractora. Los policías sospecharon y los identificaron. En ese momento, los dos hombres dijeron que eran trabajadores de la empresa logística que había sufrido el robo unas horas antes.

Los policías registraron el remolque que estaban intentando enganchar y vieron que estaba lleno del material de los camiones. Por este motivo, detuvieron a los dos sospechosos por un delito de receptación. Además, entre los cinco arrestados, los Mossos intervinieron 6.810 euros en efectivo y cinco teléfonos móviles.

Los Mossos sospechan que detrás de este tipo de delitos hay grupos organizados. Trabajan de tal manera que, una vez han reventado el cierre del remolque y han sacado la carga, con un vehículo se llevan lo que más les interesa de manera rápida. En algunos casos llevan también furgonetas y vacían prácticamente toda la mercancía, que después venden en el mercado negro en otros países y se llevan todo el beneficio.

Noticias relacionadas

Una vez han cometido el delito, el mismo camionero que lo ha hecho conduce hasta otro punto o área de descanso y es allí donde denuncia que, presuntamente, otra persona le ha robado la carga y se hace pasar por la víctima.