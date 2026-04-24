Sucesos
Detenido en Barcelona 'el ladrón de Lego': 20 cajas robadas y orden de alejamiento de jugueterías
El sospechoso revendía los juguetes robados, valorados en 2.000 euros, por una plataforma de segunda mano
Hay delincuentes que construyen su carrera criminal pieza a pieza, con paciencia y dedicación. Es lo que le ocurrió a un sospechoso, de 47 años, detenido por agentes de los Mossos d’Esquadra de la Unidad de Investigación del distrito de Sant Martí acusado de cometer siete hurtos en tiendas de juguetes.
El detenido sustrajo más de una veintena de cajas de Lego, esos juegos de piezas de construcción modulares, valoradas en cerca de 2.000 euros. El investigado, que acumula 16 detenciones, revendía el material sustraído a través de plataformas digitales o tiendas de compraventa aprovechando que hay mucho interesado en reproducir construcciones en Lego a bajo precio.
Los investigadores recopilaron una serie de denuncias por hechos similares en tiendas de juguetes: 5 en Barcelona y una en Rubí (Vallès Occidental). Los Mossos remarcan que el sospechoso repitió en cuatro ocasiones en una misma tienda, ubicada en el distrito de Sant Martí.
El día 16 de abril, agentes de investigación y de seguridad ciudadana de paisano de Sant Martí llevaron a cabo un dispositivo en la tienda en cuestión e interceptaron al investigado a la salida del establecimiento con dos cajas más, donde lo detuvieron. Lo pillaron con 'las manos en los Lego', in fraganti.
El detenido pasó a disposición judicial el día 18 de abril. Los Mossos de Sant Martí solicitaron a la autoridad judicial una orden de alejamiento respecto a jugueterías y el juzgado lo concedió. Durante seis meses no se puede acercar a menos de 500 metros de estas tiendas. Sin duda se ha quedado sin la pieza final para este puzzle modular.
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