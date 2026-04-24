Las agresiones sexuales subieron un 11% en Catalunya el año pasado

El Comité Nacional de Seguridad y Justicia, que se ha reunido en el Palau de la Generalitat este viernes por la mañana, ha valorado los datos policiales referentes al año pasado. Aunque la mayoría de los delitos bajan, los relacionados con la violencia sexual siguen subiendo. En concreto un 11% las agresiones sexuales, con casos en los que el agresor sale de entornos de confianza de la víctima, como en el ámbito domiciliario.

Desde los Mossos d'Esquadra se ha remarcado que "existe un patrón de incidencia sostenida de estos delitos, que se producen principalmente en el ámbito privado y en relaciones de confianza, más que en espacios públicos". Por eso, los agentes de las unidades especializadas de atención a la víctima usan esta información para "interpretar mejor la naturaleza de los hechos y a orientar las políticas de prevención y protección".

Fuentes policiales han señalado que este incremento está relacionado con las últimas modificaciones legislativas, que aumentan la protección de la mujer como la ley del 'sólo sí es sí', y la confianza en el sistema por parte de las víctimas. De esta forma, suben las denuncias, ya que las mujeres se sienten más respaldadas. También han remarcado que ha aflorado una cifra oculta que antes no se conocía de estas agresiones sexuales gracias a la especialización de las unidades policiales que trabajan con víctimas, el aumento en la resolución de los hechos y el patrullaje en entornos sensibles como el ocio nocturno (solo 1 de cada 5 delitos sexuales suceden en este ámbito).

Hacia el cibercrimen

En la reunión del Comité de este viernes, presidida por el presidente de la Generalitat Salvador Illa y a la que asistieron los consellers Núria Parlon y Ramon Espadaler, así como otras autoridades municipales, policiales y de entidades sociales y económicas, se ha informado de que "se ha detectado un cambio de patrón en la criminalidad".

En concreto, los Mossos han remarcado que, aunque el volumen principal de delitos continúa situándose en el mundo físico, el crecimiento se desplaza hacia el entorno digital. Por eso el año pasado se registraron más de 83.000 delitos digitales, mayoritariamente estafas, "con una tendencia al alza que exige adaptar el modelo policial".

Además, también se ha intensificado la lucha contra el tráfico de drogas. Los delitos vinculados a la actividad policial en este ámbito aumentan un 21,5%, "indicador del incremento de actuaciones y del desmantelamiento de plantaciones de marihuana", según los agentes.

La mayor parte del Comité ha servido para analizar los resultados del Plan de Choque contra la Multirreincidencia. En este ámbito aumentan las detenciones, las imputaciones y los niveles de resolución, con mejoras destacadas en los hurtos.

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Para los Mossos, este plan "permite un enfoque integral de la seguridad". De esta forma se integra "el espacio físico, el entorno digital y la respuesta judicial, con una coordinación estrecha entre policía, tecnología y sistema judicial".