El agente de los Mossos que asistió el parto en la C-16: “Fue todo muy rápido y muy fácil, ¡por suerte!”

Los agentes de los Mossos d’Esquadra que conducen presos pueden estar acostumbrados a muchas situaciones, pero no a asistir un parto. Este jueves les tocó hacerlo y todo salió muy bien.

Regió7, del mismo grupo editorial que EL PERIÓDICO, ha podido hablar con el agente del cuerpo que conducía el vehículo que prestó los primeros auxilios a la mujer que dio a luz esta mañana en la autopista Terrassa-Manresa, cerca del peaje de Castellbell i el Vilar.

Este jueves, a las 11:05 de la mañana, una patrulla uniformada del Área Penitenciaria destinada a la prisión de Quatre Camins se encontraba realizando el traslado de un interno desde el centro penitenciario de Lledoners hasta el Hospital de Bellvitge. En el vehículo viajaban tres agentes y un preso. Cuando se acercaban al peaje, a la altura del punto kilométrico 42 en sentido Barcelona, “un coche adelantó a la patrulla, se detuvo en el arcén y bajó un hombre muy nervioso gritando ‘¡ayuda!’ y haciendo señales con los brazos para que nos detuviéramos”. Lo primero que pensaron fue que “alguien había sufrido un infarto”.

Mientras unos agentes procedían a señalizar la vía con los dispositivos prioritarios para garantizar la seguridad del tráfico, otros hablaron con la pareja de la gestante, que “manifestaba de forma alterada que su mujer necesitaba ayuda urgente porque estaba de parto”. Al acercarse al vehículo, los mossos atendieron a la mujer con signos evidentes de parto inminente, con la bolsa rota y fuertes dolores.

La primera reacción de los agentes fue “tranquilizar a la pareja y decirles que ya los acompañábamos al hospital, pero la madre nos dijo que no, que el parto era inminente”. Mientras los policías daban instrucciones y ayudaban a la mujer a controlar la respiración, “pedimos al padre que desnudara a la mujer de cintura para abajo y ya nos dijo que se veía perfectamente al bebé saliendo”. Todo lo hacía el padre “porque el habitáculo del coche era demasiado pequeño y solo cabían él y la madre”. Mientras tanto, los policías avisaron a la sala de la necesidad de una ambulancia urgente, facilitando los datos requeridos por el SEM.

El bebé nació rápidamente: “en unos seis o siete minutos ya estaba fuera y, por suerte, empezó a llorar de inmediato. Eso nos tranquilizó a todos”. Los mossos que estaban junto al vehículo tienen hijos y, por tanto, un parto no es algo desconocido para ellos, pero “nos daba miedo que el niño naciera con dificultades, con el cordón enrollado, una hemorragia de la madre o cualquier otro problema”. Pero, por suerte, todo fue sobre ruedas. Tanto la madre como el bebé parecían estar en buen estado tras el parto.

Noticias relacionadas

Durante la intervención, un equipo de mantenimiento de carreteras llegó al lugar y colaboró en la señalización y desvío del tráfico del carril que ocupaban, y poco después llegaron un vehículo policial de tráfico, el SEM y una unidad de seguridad ciudadana que se hicieron cargo del servicio, permitiendo la continuidad del traslado del preso. “Por suerte el preso era bastante buen tipo y, cuando le explicamos todo, ¡se alegró mucho del nacimiento!”, decía el agente que conducía el coche que lo llevaba al Hospital de Bellvitge.