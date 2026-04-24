Nueve afectados por una reacción química en la piscina cubierta municipal de Tàrrega

Nueve personas han resultado afectadas este viernes por una reacción química accidental en la piscina cubierta municipal de Tàrrega (Lleida), entre ellas la que se equivocó con la mezcla, el socorrista y algunos usuarios.

Seis personas con tos, escozor y picores han sido atendidas por los servicios de emergencia en el parque deportivo y tres han sido trasladadas al Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Otras cincuenta personas han sido evacuadas.

Los primeros indicios apuntan a una mezcla accidental de cloro con un ácido durante el tratamiento del agua, que liberó gases tóxicos. Se trata, según el Ayuntamiento, de un error humano de un operario de la empresa externa que el Consistorio tiene contratada para este servicio.

Hasta el parque deportivo se desplazaron varias dotaciones de Mossos d'Esquadra, de la Policía Local y los Bomberos, que han cerrado las instalaciones. Protecció Civil ha activado la prealerta del plan PROCICAT por contaminación química a raíz de este suceso.

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La alcaldesa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, ha explicado que "por un lamentable error se ha mezclado cloro dentro del depósito de salfumán, lo que ha provocado una reacción química y humo". Esta reacción ha generado una nube tóxica que ha obligado a evacuar de inmediato los sesenta usuarios y trabajadores de la piscina cubierta y del gimnasio del Complejo Piscinas.