Suspendido el juicio por el 'pique' mortal de la M-30 tras fugarse uno de los acusados: la jueza emite una búsqueda internacional

La magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid Rosa Quintana ha acordado este jueves la disolución del jurado y la suspensión del juicio contra los dos acusados de participar en un 'pique' en la M-30 en 2021 que acabó con la muerte de un tercer conductor en julio de 2021, después de que uno de los procesados no haya comparecido y permanezca en busca y captura desde el pasado 15 de abril.

Durante la vista, la presidenta del tribunal ha avanzado además que dictará una nueva orden de detención, esta vez de carácter internacional, al existir "sospechas" de que el acusado fugado, Francisco M.S., podría haber abandonado el territorio español.

La vista ha comenzado con preguntas a la abogada de Francisco M.S. si sabía algo de su representado a lo que su letrada se ha limitado a decir que no había acudido a la Audiencia Provincial ni le había llamado. Ante esta situación la presidenta del tribunal ha indicado que "un mínimo de prudencia aconseja la disolución del jurado" lo que ha lamentado porque ha dicho que el juicio "iba de maravilla" tras practicarse todas las pruebas testificales y periciales y quedar solo las declaraciones de los acusados pero "la intervención de Francisco lo ha frustrado". Y ha apostillado: "Él sabrá las consecuencias que tiene y no creo que le beneficie".

"Nunca nos había pasado"

La magistrada también ha lamentado la suspensión de un juicio que tiene "una gran trascendencia social al tratar de hechos con una gran repercusión ya que la inmensa mayoría manejamos vehículos, tenemos familiares y confiamos en que los demás cumplan las medidas de seguridad al conducir".

Y sobre a que no se acordara en su momento la prisión provisional para los acusados, Quintana ha recordado que los hechos se remontan a 2021 y ambos se han presentado a todas las comparecencias judiciales a las que han sido reclamados, por lo que no se estimó que procediera acordar una medida tan grave como la privación preventiva de libertad. "Lo siento muchísimo, llevamos muchos años en el ejercicio de esta profesión y nunca se nos había planteado un supuesto como este", ha comentado la magistrada, que ha mostrado su convencimiento de que Francisco M.S. terminará siendo localizado y ambos acusados serán finalmente juzgados.

Por su parte, la viuda de Juan A., el médico que falleció en el siniestro, ha escuchado emocionada las palabras de la magistrada sentada entre el público que ha asistido a la vista y los miembros del jurado han pedido al final de la sesión hablar con ella antes de despedirse.

Un juicio con historia

La causa se refiere a unos hechos ocurridos el 25 de julio de 2021, sobre las 11:30 horas, cuando, según el escrito de la Fiscalía, los dos encausados iniciaron una carrera ilegal por los túneles de la M-30 de Madrid a gran velocidad. Francisco M.S. conducía un BMW en el que viajaba su novia, mientras que Rafael M.F. iba al volante de un Fiat. Durante ese pique, uno de los coches colisionó con un tercer vehículo, cuyo conductor falleció horas después en el Hospital 12 de Octubre.

La Fiscalía solicita 15 años de prisión para cada uno de los acusados por un delito de homicidio y conducción temeraria. Por su parte, la defensa del procesado fugado sostenía que concurría la atenuante de miedo insuperable, al entender que su cliente fue perseguido por el otro acusado y no tuvo posibilidad de abandonar la vía por alguna de las salidas de los túneles.

El juicio oral ya quedó interrumpido la semana pasada, cuando se dictó una orden de búsqueda y captura tras la incomparecencia del acusado. La magistrada llegó a oficiar a la Guardia Civil para que acudiera a su domicilio, donde no fue localizado.

La prueba testifical y pericial concluyó el pasado 14 de abril. Al día siguiente estaba previsto que ambos acusados declararan ante el jurado y el tribunal, pero uno de ellos no se presentó. En una comparecencia posterior, tanto las defensas como la Fiscalía se mostraron a favor de suspender la vista hasta localizarle o, en su defecto, de disolver el jurado, decisión que finalmente se ha adoptado.

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Entre las principales pruebas analizadas en el juicio figuran las imágenes de las cámaras de seguridad de la M-30, que habrían registrado velocidades de hasta 176 kilómetros por hora en un tramo limitado a 70. No obstante, las defensas cuestionaron en sus informes iniciales la validez de esas mediciones al alegar que los cálculos se realizaron a partir de grabaciones y no mediante radares homologados.