CRIMEN RESUELTO
La Policía arroja luz sobre el crimen de Madrid de noviembre: asesinado con un palo de madera durante una pelea
Tres hombres han sido detenidos meses después en Toledo y Alicante, y el supuesto agresor material ha ingresado en prisión
Héctor González
El pasado viernes 8 de noviembre, la aparición de un hombre muerto en plena calle Purísima Concepción, en Parla (Madrid), supuso una auténtica conmoción para los vecinos de la zona. Ahora, meses después, la Policía Nacional ha logrado esclarecer las circunstancias del crimen, cometido durante una pelea entre dos grupos, y detener a los implicados.
Según han informado fuentes policiales este jueves, la reyerta estalló tras una discusión y fue subiendo de tono hasta convertirse en un violento enfrentamiento multitudinario en el que se llegaron a usar incluso objetos de vidrio para golpearse unos a otros.
En medio del caos, uno de los implicados golpeó a la víctima con un tutor de madera de grandes dimensiones, de los que se utilizan para guiar el crecimiento de los árboles en la vía pública. El impacto fue fatal. La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico y cayó desplomado al suelo, muriendo pocos minutos después.
Cuando los agentes llegaron al lugar, ya no quedaba rastro de los agresores. Los implicados habían escapado a toda velocidad en un turismo, dejando atrás el cuerpo de la víctima. El arma utilizada fue localizada en las inmediaciones, pero identificar a los responsables no fue sencillo. Ni los vecinos ni los viandantes que avisaron a Emergencias pudieron aportar datos concluyentes sobre los huidos.
La investigación, larga y compleja, permitió finalmente dar con los sospechosos. Los agentes lograron identificar a tres presuntos implicados, que además fueron reconocidos por amigos de la víctima. Con esa pista clave, la Policía desplegó el pasado 15 de abril un dispositivo especial que terminó con la detención de los tres hombres en Portillo y Fuensalida, en la provincia de Toledo, y en Albatera, Alicante.
Los tres arrestados están acusados de un delito de homicidio. Tras pasar a disposición judicial, el presunto autor material de la agresión mortal ha ingresado en prisión, mientras la investigación policial da por resuelto uno de los sucesos más impactantes ocurridos en Parla en los últimos meses.
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