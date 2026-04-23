Los Mossos detienen a un sospechoso de agredir con un machete a otro hombre en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a un sospechoso de agredir a otro hombre con un machete y causarle importantes heridas. La víctima ha sido trasladada a un centro hospitalario.

El atacante, de origen magrebí, se ha atrincherado tras la agresión en un piso ocupado en la calle Diputació esquina con Casanova. Grupos de la ARRO de Mossos d'Esquadra han entrado en la vivienda para localizar al sospechoso. En la intervención han participado una docena de efectivos de los Mossos.

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