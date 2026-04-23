Calle Diputació con Casanova
Los Mossos detienen a un sospechoso de agredir con un machete a otro hombre en Barcelona
Más de 200 mossos participan en un macrodispositivo contra clanes de tráfico de la marihuana en Lleida
Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a un sospechoso de agredir a otro hombre con un machete y causarle importantes heridas. La víctima ha sido trasladada a un centro hospitalario.
El atacante, de origen magrebí, se ha atrincherado tras la agresión en un piso ocupado en la calle Diputació esquina con Casanova. Grupos de la ARRO de Mossos d'Esquadra han entrado en la vivienda para localizar al sospechoso. En la intervención han participado una docena de efectivos de los Mossos.
/ Información pendiente de ampliación /
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalunya abre nueve expedientes sancionadores a vecinos que se saltaron las restricciones de la peste porcina
- Catalunya aprueba el pago de 50 euros por noche a los docentes que se vayan de colonias a partir del próximo curso
- Elena Bianca Ciobanu, de 41 años y la nota más alta del MIR, elige Dermatología en el Hospital Clínic: 'Hay mujeres que rompemos moldes
- La estimulación cerebral profunda salva a un joven con síndrome de Tourette: 'Tenía un alto riesgo de suicidio y vivía aislado; ahora estudia y va al cine
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Sánchez se ofrece a los gigantes de las renovables en plena crisis: 'España es el mejor país para que sus inversiones sean rentables
- El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
- Estafados y sin habitación medio centenar de turistas que reservaron en un hotel de la Rambla de Barcelona