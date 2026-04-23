Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sant Jordi 2026Buscador firmas Sant JordiAlas de sangreMapa libros y rosasLamine YamalFreixenetBebé maltratadoVíctor ManuelBegoña GómezEncuesta GESOPTrenes DinamarcaPeste porcinaGuerra Irán
instagramlinkedin

Sucesos

Un escape de gas, principal hipótesis de la Policía Judicial sobre la explosión en una vivienda en Ibiza

El Govern balear espera los resultados de la investigación judicial para determinar las responsabilidades tras la explosión en Ibiza

Estado en el que quedó el edificio del Ibavi tras la brutal explosión.

Estado en el que quedó el edificio del Ibavi tras la brutal explosión. / J.A. Riera

E. P.

Ibiza
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La investigación de la Policía Judicial apunta a que un escape de gas pudo provocar la explosión de la vivienda en Ibiza el pasado martes que provocó cuatro heridos graves. Según han explicado fuentes de la investigación, en el edificio, propiedad del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), se estaban llevando a cabo trabajos de sustitución de elementos para cambiar el suministro de gas a electricidad.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, explicó este martes que, "como mínimo", los vecinos de las cinco viviendas más afectadas por la explosión tardarían dos meses en poder volver a sus casas. Por su parte, el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, aseguró también que la prioridad era reponer la instalación eléctrica y aerotérmica del edificio para que el resto de vecinos puedan volver a la normalidad "lo antes posible".

El conseller reconoció estar a la espera, tanto desde el Govern como desde el Ibavi, de lo que se derive de la investigación judicial "y permanecer muy atentos" a lo que se les diga. Después, se asumirán las responsabilidades que correspondan.

Noticias relacionadas y más

"Era una promoción que los vecinos, durante muchos años, venían pidiendo una rehabilitación y un acondicionamiento, obras de mejora energética y de la carpintería exterior", explicó este miércoles en Ibiza, recordando que la promoción tenía más de 20 años. Para las obras, se habían aprovechado unos fondos europeos y habían sido encargadas por el Ibavi a una constructora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya abre nueve expedientes sancionadores a vecinos que se saltaron las restricciones de la peste porcina
  2. Catalunya aprueba el pago de 50 euros por noche a los docentes que se vayan de colonias a partir del próximo curso
  3. Elena Bianca Ciobanu, de 41 años y la nota más alta del MIR, elige Dermatología en el Hospital Clínic: 'Hay mujeres que rompemos moldes
  4. La estimulación cerebral profunda salva a un joven con síndrome de Tourette: 'Tenía un alto riesgo de suicidio y vivía aislado; ahora estudia y va al cine
  5. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  6. Sánchez se ofrece a los gigantes de las renovables en plena crisis: 'España es el mejor país para que sus inversiones sean rentables
  7. El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
  8. Estafados y sin habitación medio centenar de turistas que reservaron en un hotel de la Rambla de Barcelona

Un escape de gas, principal hipótesis de la Policía Judicial sobre la explosión en una vivienda en Ibiza

Un escape de gas, principal hipótesis de la Policía Judicial sobre la explosión en una vivienda en Ibiza

El Ibavi defiende la reforma del edificio de Ibiza tras la explosión y niega que hubiera quejas por seguridad

El Ibavi defiende la reforma del edificio de Ibiza tras la explosión y niega que hubiera quejas por seguridad

Siguen ingresados dos heridos de 23 y 21 años en la Unidad de Grandes Quemados de Valencia tras la explosión de un piso en Ibiza

Siguen ingresados dos heridos de 23 y 21 años en la Unidad de Grandes Quemados de Valencia tras la explosión de un piso en Ibiza

A la cárcel el exprofesor Martiño Ramos tras su extradición de Cuba a España: se fugó tras su condena por violar a una alumna en Ourense

A la cárcel el exprofesor Martiño Ramos tras su extradición de Cuba a España: se fugó tras su condena por violar a una alumna en Ourense

La primera parada de Policía Nacional por Sant Jordi atrae a numerosos ciudadanos: "La policía también es cultura"

La primera parada de Policía Nacional por Sant Jordi atrae a numerosos ciudadanos: "La policía también es cultura"

La Policía arroja luz sobre el crimen de Madrid de noviembre: asesinado con un palo de madera durante una pelea

La Policía arroja luz sobre el crimen de Madrid de noviembre: asesinado con un palo de madera durante una pelea

Autoclick: una estafa internacional de 20 millones de euros cometida desde Mallorca

Autoclick: una estafa internacional de 20 millones de euros cometida desde Mallorca

Los Mossos detienen a un sospechoso de agredir con un machete a otro hombre en Barcelona