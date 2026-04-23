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Juicio en Barcelona

Condenada a cinco años de prisión la mujer que intentó matar a cuchilladas a su pareja en Sallent

La mujer apuñaló a su marido hasta cinco veces en el abdomen en diciembre de 2023 en la casa que compartían

Calle del Cos, en Sallent, donde está el domicilio en el que se cometió la agresión.

Calle del Cos, en Sallent, donde está el domicilio en el que se cometió la agresión. / Regió 7 / Laura Serrat

Eduard Font Badia

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La Audiencia de Barcelona ha condenado a cinco años de prisión y una indemnización de 24.000 euros a la mujer que el 10 de diciembre de 2023 intentó matar a su pareja en Sallent (Bages). Además, la condena a una orden de alejamiento de más de 500 metros de la víctima durante 10 años más los que dure la reclusión. A la sentencia se le aplica la agravante de parentesco y la atenuante de trastorno mental.

Tal como explicó en su momento Regió7, hacia las 21 horas del día 10 de diciembre de 2023, la pareja se encontraba en el domicilio donde convivía en la calle del Cos de Sallent, y la mujer cogió un cuchillo de cocina de unos 13 centímetros de hoja. Con ánimo de causar la muerte a su pareja, según la sentencia, le clavó el cuchillo cinco veces al abdomen, hasta que finalmente el hombre pudo defenderse y cogerle el cuchillo.

La víctima sufrió cinco heridas a escala abdominal, dos de ellas penetrantes en la cavidad abdominal. Aun así, las cuchilladas no afectaron órganos vitales.

La sentencia de la sección 20ª de la Audiencia de Barcelona reconoce a la ahora condenada un trastorno bipolar tipo 1, pero dice que en el momento de los hechos no estaba descompensada, aunque sus capacidades volitivas estaban ligeramente afectadas.

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La mujer, de 56 años en el momento de los hechos, nacida en Barcelona y vecina de Sallent, tenía antecedentes penales y se encontraba en prisión provisional desde el momento de la detención, un día después de los hechos.

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