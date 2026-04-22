Cadáver en el pantano
La víctima de la Baells pasaba inadvertida en Berga, pero por el casco antiguo rondaban hombres que hacían sospechar a los vecinos
Desde el crimen, no se ha vuelto a ver a algunos individuos que tenían una actitud extraña que hizo recelar a los residentes de la zona
Eduard Font Badia
El hombre que apareció muerto el pasado jueves 16 en el pantano de la Baells, en el término municipal de Vilada, envuelto con una tela y atado con una correa, era un vecino de Berga que tenía un comportamiento aparentemente normal y que pasaba relativamente inadvertido en el casco antiguo, donde residía.
Esta es una parte de la información de la que disponen los responsables de la investigación, quienes también saben que, antes de morir, la víctima, residente en la calle del Carme, tenía una lesión que le obligaba a desplazarse con muletas. Otras pistas que ha recopilado la policía y que ha puesto en conocimiento del juzgado encargado de la instrucción, que mantiene el secreto de sumario, se refieren a los sospechosos. Pese a la actitud presumiblemente normal del perjudicado, que se dedicaba a realizar trabajos domésticos de construcción y mantenimiento, todo indica que había tenido relación con otro individuo que había despertado recelos en la zona.
El sujeto en cuestión no se había visto inmerso en ningún conflicto directo con nadie del casco antiguo de Berga, pero presuntamente era cercano a otros que tenían actitudes poco comunes. Desde que se produjo el suceso, ninguno de ellos ha vuelto a ser visto.
Los responsables del caso están tratando de averiguar el móvil del homicidio, los medios empleados para matar al vecino de Berga y el sistema para trasladarlo hasta la Baells. En esta fase, el autor o los autores del delito podrían haber recibido ayuda de terceras personas.
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