VÍDEO | Rescatado un aficionado al kitesurf a una milla de la playa de Bogatell de Barcelona tras estar una hora a la deriva

La Guardia Civil rescató este lunes a un kitesurfista que se encontraba a la deriva mar adentro a una milla náutica de la costa (aproximadamente 1,8 kilómetros) frente a la playa del Bogatell de Barcelona. La patrullera Río Tordera que hacía un servicio de vigilancia marítimo por la costa localizó al hombre sobre las 18:15 horas.

Según el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Barcelona, el deportista estaba enredado entre los hilos de la vela de kitesurf, no podía izar la vela ni regresar nadando hacia tierra. Por eso, los agentes lo rescataron del agua, lo subieron a bordo y también recuperaron la tabla y la vela. Una vez a salvo, lo llevaron a puerto.

El hombre presentaba síntomas de agotamiento y deshidratación. Según explicó a los agentes, llevaba cerca de una hora a la deriva después de que la vela cayera al agua y no pudiera remontarla.

A las 18:45 horas, la Guardia Civil desembarcó en las instalaciones del Port Olímpic de Barcelona al rescatado, un ciudadano español de 53 años y vecino de Barcelona, junto con el material recuperado durante la intervención. No fue necesaria asistencia médica.

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La patrullera Río Tordera hace labores de vigilancia, auxilio y rescate en la costa de Barcelona. Esta embarcación de la Guardia Civil permite actuar con rapidez ante emergencias en el mar y prestar una primera asistencia a las personas que se encuentran en dificultades mar adentro.