Guerra entre okupas: Juzgan a un hombre por disparar y dejar parapléjico a otro con el que se disputaba un piso

Dos hombres entraron armados con una pistola en una casa de Ciempozuelos (Madrid) el 11 de julio de 2023 y agredieron a Carlos A., el hombre que la okupaba. Pretendía recuperar el piso, propiedad de un fondo de inversión. Pero los tres se enzarzaron en una pelea y, en un momento dado, Carlos A. arrebató el arma a uno de sus agresores, Héctor M. y le disparó, dejándole parapléjico.

La Audiencia de Madrid está juzgando esta semana a Carlos A. por tentativa de homicidio. Héctor M. tambien está acusado de un delito de tenencia ilícita de armas (fue él quien llevó la pistola a la vivienda) y, junto a su amigo Stephano U., de un delito de allanamiento de morada.

Los tres homres son dominicanos, tenían una "relación amistosa y vecinal" porque vivían en el mismo bloque de viviendas en Ciempozuelos (Madrid). Además, habían coincidido en los calabozos de Valdemoro (Madrid) por un delito de tráfico de drogas. Allí "consolidaron su amistad", según Héctor M.

"Iba siendo okupado"

Fue allí donde Héctor M. acordó con Carlos A. "cederle su vivienda (okupada) porque se iba a mudar con su mujer al municipio de Seseña (Toledo)", y este "no tenía donde vivir". A cambio, debía "devolversela cuando él quisiera", según la declaración del acusado.

Dicha vivienda no pertenecía a ninguno de los acusados, sino que el inmueble era de un fondo de inversión. "Iba siendo okupado por diferentes vecinos durante los últimos dos años", según reconoció uno de los acusados durante el juicio.

Narcopiso

Además, según afirman fuentes del caso a este medio, la vivienda okupada era usada como narcopiso y estaba siendo investigada por tráfico de cocaína, marihuana y otras sustancias.

Un mes después de cederle la casa, Héctor M. pidió a Carlos A. que "liberase el piso” porque su hijastra "necesitaba un lugar donde vivir". La mujer padecía esquizofrenia, y durante meses, "mezclaba dichas pastillas con cocaína, speed, tussi, lsd, marihuana…" según declaró Stephano U., novio de la hijastra de Héctor M.

Una pistola y cinta de carrocero

La negativa del okupa a irse de la vivienda desembocó en los hechos juzgados. Héctor M. y Stephano U. "abrieron de una patada la puerta, portando una pistola y un rollo de cinta de carrocero para atarle las manos".

Tras entrar en la casa, "Stephano U. hizo un mataleón a Carlos A. mientras este era apuntado por Héctor M". Es entonces, cuando Carlos, tras conseguir zafarse, le quitó el arma y disparó a Héctor M. La bala le impactó entre el pulmón y el tórax y le dejó parapléjico, según la pesquisas.

"Me apuntó en la cabeza"

"Sentí un calambre en la médula, me caí y no me podía mover. Entonces me apuntó en la cabeza para rematarme, pero no tenía más balas en el arma, y en ese momento huyó", declaró en el juicio Héctor M.

La ambulancia llegó veinte minutos después. Un helicóptero lo trasladó al Hospital 12 de octubre (Madrid). Tras cuatro intervenciones de emergencia y 257 días en el hospital, Héctor M. sobrevivió, pero sufrió una paraplejia crónica.

Siete años de cárcel

Carlos A. se enfrenta a siete años de prisión por intento de homicidio y cuatro meses de multa por la ocupación ilegal del inmueble.

Por su parte, la Fiscalía pide dos años de prisión para Stephano U. por allanamiento, y para Héctor M. tres años y nueve meses de cárcel por tenencia ilícita de armas y allanamiento.

Legítima defensa

La abogada de Carlos A. asegura que el hombre disparó en "legítima defensa" y asegura que su "adicción a ciertos estupefacientes" no influye en nada.

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Por lo contrario, las defensas de Héctor M. y Stephano U. defienden que "no entraron a la vivienda a la fuerza porque habían quedado en recibir las llaves ese mismo día".