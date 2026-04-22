Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarcelonaSíndrome de TouretteGuerra IránMarc GiróCatalánPedro SánchezArbeloaMéxicoMbappéBebé maltratadoPateraSevilla
instagramlinkedin

Investigación

Un muerto y un herido al desplomarse un andamio en Benidorm

Un andamio se desploma en Benidorm y deja un muerto y un herido muy grave

Un andamio se desploma en Benidorm y deja un muerto y un herido muy grave / Alex Domínguez

Amaya Marín

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una persona ha muerto y otra ha resultado herida este miércoles al desplomarse un andamio en Benidorm.

El Consorcio Provincial de Bomberos aún se encuentra actuando en la intervención del siniestro en la calle Ibiza de la ciudad alicantina.

Noticias relacionadas

De momento, las consecuencias de la caída del andamio han ocasionado la muerte de una persona y ha dejado herida muy grave a otra de la que se teme por su vida. Los bomberos siguen trabajando en el lugar que ha dejado gran cantidad de escombros, a la búsqueda de que pudiera existir algúnb herido más.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
  2. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  3. Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro
  4. Barcelona busca el fin de los grandes atascos en hora punta: reformulará sus cinco accesos con clones digitales
  5. Catalunya busca 30.000 jóvenes para suplir la jubilación de funcionarios 'boomers': 'En una empresa ganaría más, pero por conciliación y motivación me renta más la Administración
  6. El hospital Vall d'Hebron identifica una 'señal clara de correlación' entre la exposición a un pesticida y el cáncer de colon en jóvenes
  7. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  8. El Gobierno diseña un plan de choque en Catalunya para desencallar los expedientes de 46.500 migrantes por vía ordinaria antes de verano

Un muerto y un herido al desplomarse un andamio en Benidorm

Un muerto y un herido al desplomarse un andamio en Benidorm

Condenado un anciano de 81 años por abusos sexuales a sus dos nietas en Palma

Condenado un anciano de 81 años por abusos sexuales a sus dos nietas en Palma

Macroestafa inmobiliaria en Castellón: logran más de 150.000 euros con la venta de pisos ‘fantasma’

Macroestafa inmobiliaria en Castellón: logran más de 150.000 euros con la venta de pisos ‘fantasma’

VÍDEO | Rescatado un aficionado al kitesurf a una milla de la playa de Bogatell de Barcelona tras estar una hora a la deriva

La Guardia Civil rescata a un aficionado al kite surf

Tres heridos críticos tras una violenta explosión de gas en un piso de Ibiza

Tres heridos críticos tras una violenta explosión de gas en un piso de Ibiza

Guerra entre okupas: juzgan a un hombre por disparar y dejar parapléjico a otro con el que se disputaba un piso

Guerra entre okupas: juzgan a un hombre por disparar y dejar parapléjico a otro con el que se disputaba un piso

Alerta por el envío de troyanos ocultos en falsas notificaciones judiciales

Alerta por el envío de troyanos ocultos en falsas notificaciones judiciales