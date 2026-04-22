Muere un anciano al incendiarse su piso en la Gran Via de Barcelona

Un hombre de 92 años ha muerto por inhalación de humo esta tarde en un incendio originado en el número 280 de la Gran Vía de las Corts Catalanes, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona.

Los Bombers de Barcelona han recibido el aviso del incendio sobre las 19 horas y han desplazado siete dotaciones que han extinguido el fuego, que se había originado en un piso de la quinta planta del inmueble por causas que aún se desconocen.

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Equipos médicos de bomberos y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atendido el hombre en el lugar, pero no lo han podido reanimar. Hasta el lugar de los hechos también se han trasladado dotaciones de la Guardia Urbana de Barcelona y de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación.