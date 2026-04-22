Macroestafa inmobiliaria en Castellón: logran más de 150.000 euros con la venta de pisos ‘fantasma’

Hace unos días no pasó inadvertido en la capital de la Plana un despliegue de Guardia Civil y bomberos municipales en la Puerta del Sol de Castelló. La presencia policial, junto a dos detenidos, despertó la curiosidad de vecinos y viandantes, si bien hasta ahora no había trascendido el motivo de la operación policial. Únicamente se supo que habían registrado un salón de belleza en la zona. Este sería solo uno de diversos registros para completar la operación.

Según ha podido conocer este diario, la Benemérita ha llevado a cabo una investigación al tener conocimiento de una macroestafa inmobiliaria y ha procedido a la detención de dos presuntos autores.

Propiedades fantasma

Todo parece indicar que vendían propiedades ‘fantasma’ y desaparecían tras cobrar algunas cantidades en concepto de reserva. El número de víctimas es muy elevado y aún podría ampliarse en los próximos días. Al parecer, el botín logrado con esta operativa es superior a los 150.000 euros.

Este modus operandi es similar al que llevan a cabo algunos delincuentes durante el verano, cuando intentan alquilar a turistas o veraneantes pisos que realmente no poseen. Tras pedir una cantidad en concepto de reserva, desaparecen del mapa y no vuelven a atender las llamadas telefónicas.

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Las autoridades recuerdan la importancia de no adelantar dinero hasta cerciorarse de la existencia y legalidad de la oferta inmobiliaria y, en caso de ser víctima de algún engaño, denunciarlo de inmediato.