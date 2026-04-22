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Cuatro heridos críticos

Explosión de gas en un piso de Ibiza: El Ibavi trabajaba en obras de eficiencia energética en el edificio

Tanto el alcalde Rafael Triguero como el conseller de vivienda, José Luis Mateo, prefieren no hablar de las causas de la explosión hasta que finalice la investigación policial

Explosión de gas en un edificio de Ibiza

Explosión de gas en un edificio de Ibiza / Vicent Marí

Claudia Marí Prats

Ibiza
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El Institut Balear de la Vivienda (Ibavi) realizaba reformas de eficiencia energética en el edificio de Ibiza que sufrió una explosión de gas en la tarde de este martes y que provocó cuatro heridos en estado crítico. Lo han confirmado en una rueda ante los medios este miércoles el alcalde de Vila, Rafael Triguero, y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, quien se ha desplazado a primera hora de este martes desde Palma a Ibiza para reunirse primero con el alcalde en Can Botino, y después desplazarse hasta el edificio afectado para hablar con los vecinos.

"Se trata de una remodelación integral de eficiencia energética", explica Triguero. "Es un edificio de prácticamente 20 años en la que se preveía sustituir el gas por aerotermia, sustituir ventanas y puertas y una mejora integral que los vecinos venían reclamando desde hacía años", añade el alcalde, quien afirma que hace dos años que tenía conocimiento de estas reclamaciones. "Estos vecinos llevaban 10 años reclamando mejoras en el edificio por parte del Govern y en concreto del Ibavi", asegura Triguero.

Preguntado sobre las quejas de vecinos de que previamente a la explosión ya habían vivido episodios de fugas, el alcalde asegura no haber tenido conocimiento nunca de las mismas. "Ni desde el Ayuntamiento, ni el Govern ni el Ibavi tenemos constancia de estas situaciones", recalca.

Tanto Triguero como Mateo subrayan la "importancia" de que finalice la investigación por parte de la Policía Científica de la Policía Nacional. "Como no puede ser de otro modo, estamos a completa disposición de las investigaciones y de las averiguaciones que realice la policía judicial. Desde el Ibavi y la conselleria, insistimos, estamos a su absoluta disposición para lo que sea necesario", asegura Mateo. "Se asumirán las responsabilidades que tengan que asumirse, pero a la luz de los datos que deriven de la investigación", añade el conseller.

Los vecinos, prioridad

El conseller de vivienda destaca que ahora mismo la "prioridad son los vecinos". "Estamos centrados en buscar una solución habitacional para las cinco familias que no pueden volver pronto a su casa, así como los vecinos que por necesidades especiales y de salud tampoco puedan hacerlo", explica Mateo. También rehabilitar el edificio para recuperar la normalidad. "Se está haciendo una valoración de daños para que podamos rehabilitar estas viviendas lo antes posible y que con la máxima urgencia y prioridad puedan volver a contar con la instalación de aerotermia y eléctrica. Que los vecinos que viven aquí puedan contar con la instalación y volver a tener agua caliente, cocinar y volver a la normalidad", declara Mateo. Hasta que esto ocurra, el Ayuntamiento ha habilitado un espacio en la casa propiedad municipal Can Tomeu, donde permanecerán abiertos unos vestuarios en los que podrán ducharse, y ofrecerá tickets a los vecinos para que puedan comer y cenar en el restaurante de la Asociación de Vecinos de San Pablo.

"Se trataba de unas obras para mejorar la instalación eléctrica y dejar las viviendas en unas condiciones mucho mejores de las que estaban, ya que se trata de una promoción de casi 20 años", insiste el conseller: "También se trataba, precisamente, de que los vecinos pudieran disfrutar de una situación de ahorro energético, aprovechando, además, unos fondos europeos".

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Estas obras de reforma, que según cuentan los vecinos se iniciaron en febrero, han causado malestar entre los residentes, que acusan de "falta de profesionalidad" a los trabajadores de la obra, realizada por la empresa constructora Uxcar S.L.

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