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Un envío desde Tailandia destapa en las comarcas gerundenses un grupo que enviaba droga hacia Holanda en palés con doble fondo

Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil intervienen 221 kilos de hachís y 86,5 de marihuana y detienen a cuatro personas, enviadas a prisión provisional

La policía con uno de los detenidos de la banda internacional de tráfico de drogas.

La policía con uno de los detenidos de la banda internacional de tráfico de drogas. / Vigilància Duanera / Guàrdia Civil

Eva Batlle

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Una operación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil ha permitido desarticular un grupo criminal presuntamente dedicado al tráfico de drogas en el ámbito internacional en la provincia de Girona. La operación se saldó con cuatro detenidos, la intervención de casi 300 kilos de sustancias estupefacientes, dos armas de fuego y más de 13.000 euros en efectivo. El caso sigue abierto y no se descartan más detenciones.

La investigación se inició en agosto de 2025, después de una entrega controlada en la que los investigados debían recibir 65,5 kilos de marihuana ocultos en botes de pintura y enviados desde Tailandia. Las pesquisas permitieron identificar una organización estructurada y jerarquizada que adoptaba medidas de seguridad para dificultar la acción policial.

Los investigadores han podido acreditar que la banda enviaba a Holanda palés con doble fondo que contenían la droga y, posteriormente, estos palés se recibían vacíos para volver a utilizarlos.

Más de 300 kilos de droga

La operación culminó el 17 de marzo con seis entradas y registros en cuatro domicilios y dos naves industriales de la Pera, Sils, Blanes y Lloret de Mar. En estos registros se intervinieron 221 kilos de hachís y 86,5 kilos de marihuana, preparados para su distribución.

Además, los agentes intervinieron dos armas de fuego tipo revólver, ambas cargadas, así como 180 cartuchos metálicos de munición y 13.780 euros en efectivo.

Durante la operación se detuvo a cuatro hombres de entre 52 y 63 años, de nacionalidad neerlandesa —dos de ellos—, española y rumana. Se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, contrabando y tenencia ilícita de armas de fuego.

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Los detenidos pasaron a disposición del Tribunal de Instancia número 1 de Santa Coloma de Farners, que decretó su ingreso en prisión provisional. Las actuaciones siguen abiertas y no se descartan más detenciones.

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