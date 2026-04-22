Alerta por el envío de troyanos ocultos en falsas notificaciones judiciales

El servicio público de Justicia es el más desconocido de la administración. Habitualmente se tiene contacto con Educación o Sanidad pero se estima que aproximadamente el 39% de la población adulta española usado el sistema judicial, ya sea como demandante, demandado, acusado, víctima o testigo.

Por eso no es extraño que uno de los intentos de ciberestafas que se están desarrollando más en los últimos meses es la suplantación de una notificación judicial. La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya ha detectado una campaña de distribución de software malicioso a través de correos electrónicos que simulan llegar desde un juzgado. La empresa de ciberseguridad Eset ha registrado en los últimos meses un número elevado de casos con el mismo esquema.

El objetivo de los ciberdelincuentes es que los receptores descarguen virus troyanos en sus dispositivos. Este tipo de archivos infectan los sistemas y permiten el robo de datos personales o bancarios de los usuarios. En concreto, los ciberdelincuentes envían correos electrónicos con un asunto engañoso, que genera alarma. Por ejemplo, “notificación judicial urgente - documento en PDF adjunto para revisión inmediata”.

En el interior del correo, sin embargo, no hay nada más escrito. Esta táctica se emplea para que los usuarios descarguen el archivo adjunto sin pensarlo dos veces. Si lo hacen y lo abren, encuentran un archivo que imita el diseño de una citación legítima y que les insta a escanear un código QR o a seguir un enlace para, teóricamente, consultar el expediente.

La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya asegura que se trata de un engaño: "en realidad, todo redirige a un sitio fraudulento, donde pueden acabar descargando archivos en formato .ZIP que permitirán la instalación de software malicioso en el dispositivo. En este caso se trata de un troyano bancario cuyo objetivo es robar la información personal y bancaria de los usuarios".

Hay una variante de esta ciberestafa. Con las mismas intenciones y una estratagema similar, también se han detectado correos maliciosos que, en lugar de una notificación judicial falsa, adjuntan un currículum ficticio.

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Por eso, la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya recuerda que se deben desconfiar de notificaciones urgentes que llegan a través de correos engañosos y se insta al usuario a no descargar archivos adjuntos ni escanear QR sin comprobar su legitimidad. También se indica a la ciudadanía a contactar con la Administración ante cualquier duda solo a través de los canales oficiales.