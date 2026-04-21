Más de 200 mossos participan en un macrodispositivo contra clanes de tráfico de la marihuana en Lleida

Desde la pasada madrugada los Mossos d'Esquadra han desplegado un macrodispositivo en algunos barrios de Lleida y en Seròs para desarticular un clan familiar dedicado a la producción y tráfico de marihuana y de armas. Unos 200 agentes han realizado entradas y registros en viviendas y en naves industriales, en las que se podría estar cultivando la droga.

Se esperan una docena de detenidos relacionados con estos grupos de narcotraficantes que tienen conexiones con otras bandas internacionales para transportar y vender la droga. A veces el pago eran armas de fuego, según fuentes cercanas a la investigación.

En la operación participan agentes de la División de Investigación Criminal, de orden público como la Brigada Móvil o la ARRO, la policía científica, la unidad canina, medios aéreos y patrullas de seguridad ciudadana. Los Mossos han establecido una sala de mandos para coordinar este dispositivo.

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La operación policial se desarrolla en coordinación con la fiscalía antidroga y con la plaza 3 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Lleida. El caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.