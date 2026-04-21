Los Mossos identifican el cadáver del pantano de la Baells y cierran el círculo sobre los implicados en el crimen

Los Mossos d'Esquadra ya conocen la identidad del hombre que el pasado jueves apareció flotando en el pantano de la Baells, envuelto con una tela y ligado con un cinturón. Se trata de un vecino de Berga que presuntamente murió de manera violenta. Por eso, la policía está buscando el autor o los autores del supuesto homicidio y otras personas de las cuales sospechan como cómplices.

El mismo día que transcendió la noticia, el juzgado instructor decretó el secreto de sumario, para evitar que se destruyeran pruebas o, todavía peor, que huyeran los individuos vinculados con la muerte. Pese a ello, algunos vecinos del domicilio donde residía la víctima han confirmado que los Mossos han llevado una actividad intensa, sobre todo el viernes de la semana pasada, cuando estuvieron buscando indicios y hablando con las personas de la zona.

La indagación se basa en la hipótesis de que el difunto y algunos de los sujetos que todavía no han sido localizados estaban relacionados entre sí. De hecho, presumiblemente residían en la misma comarca.

La víctima residía en el barrio viejo de Berga, en la calle de Carme, y vecinos de la zona, que lo conocían, han explicado que él mantenía buena relación con el entorno de la calle. En el barrio también se conoce a la persona que la policía busca como autor material, que después de un tiempo alejado de la casa, en los últimos dos meses había sido visto más por el barrio. Según los vecinos, la víctima hacía tiempo que vivía en la casa, cuando el actual propietario la compró. Esta según parece, es la persona que la policía busca.

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Para el momento, no hay versión oficial de los hechos, porque sigue el secreto de las actuaciones.