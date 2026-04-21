La Guardia Civil inspecciona un súper de Barcelona por fraude eléctrico y encuentra sobres de miel con Viagra

No hay duda de que en algunos supermercados de Barcelona abiertos 24 horas se puede encontrar de todo, incluso algún principio activo para mejorar una mala noche. Es lo que descubrieron agentes de la Guardia Civil que han requisado en uno de estos establecimientos 246 sobres de Royal Honey, un complemento alimenticio con miel que ha sido retirado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) por contener, sin especificar en la etiqueta, sildenafilo. Se trata de un principio activo utilizado en medicamentos para la disfunción eréctil y conocido comercialmente como Viagra.

Los agentes han denunciado al propietario del local por un delito contra la salud pública. En total, se han intervenido 246 sobres de Royal Honey en dos inspecciones en el establecimiento. La investigación comenzó cuando la Guardia Civil hizo un macrodispositivo contra supermercados 24 horas de Barcelona buscando una posible defraudación de fluido eléctrico. Se registraron 26 de ellos.

En uno, los agentes levantaron un acta contra el responsable del local por este posible fraude de electricidad. Además, lo acusaron de contrabando al localizar bajo el mostrador 160 sobres de miel de la marca Royal Honey, de 15 gramos cada uno, fabricados en Tailandia.

Tras la intervención, los agentes remitieron una muestra del producto a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que confirmó la presencia de sildenafilo en su composición. Su consumo no controlado puede ocasionar efectos secundarios potencialmente graves para la salud, especialmente cuando se toma sin supervisión médica.

Al contener una sustancia activa con acción farmacológica no declarada, estos productos pasan a tener la consideración de medicamentos no autorizados y su venta está prohibida, señala la Guardia Civil. Con el resultado de la muestra se intentó localizar al propietario del súper para notificarle que estaba acusado de un delito contra la salud pública.

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Al volver al local, los agentes descubrieron que seguían vendiendo el mismo producto y localizaron otros 86 sobres expuestos en el mostrador. El propietario investigado aportó una factura falsa sobre su compra. La Guardia Civil volvió a requisar los sobres e hizo constar que tras una primera retirada el sospechoso volvió a vender estos sobres de miel con el medicamento para la disfunción eréctil. Seguro que había interesados en adquirir este complemento alimenticio y de vigor, pese a ser de contrabando. Y es que un súper 24 horas te puede salvar la noche.