Una asociación penitenciaria alerta de que más de un 5% de presos no vuelven tras un permiso

La asociación de funcionarios de prisiones catalanas Marea Blava ha presentado un informe sobre los permisos de salida al exterior que tienen los internos de las cárceles en Catalunya y los que no regresan tras disfrutar de unos días fuera. En concreto, el año pasado se concedieron 4.555 permisos y 250 presos no reingresaron para seguir cumpliendo con su pena, lo que supone un porcentaje del 5,5%. La cifra es similar a 2024 cuando se dieron 4.493 permisos de salida y no volvieron 253 (5,6%), según Marea Blava. En 2023 fueron 4.181 permisos y se evadieron 205 presos (4.9%)

Entre las conclusiones del informe Marea Blava remarca que de los últimos 9 años, 2024 y 2025 son los que presentan porcentajes más altos en no reingresos de permiso. Sin embargo, se observa en los últimos años una tendencia creciente en el número de internos tienen un permiso, "que podría explicarse por el incremento de la población penitenciaria".

Además, resaltan que "en los últimos dos años se consolida la cifra que uno de cada 20 internos que disfrutan de permisos de salida no devuelve al centro penitenciario". La entidad recuerda que en nueve años 1.898 internos no han reingresado después de estar días de permiso y remarca que no volver se considera "un delito de quebrantamiento de condena".

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Por centros, el informe de Marea Blava señala que Brians 2, con 56 presos no reingresados, Puig de les Basses, con 27, y Quatre Camins con 34, son las cárceles con presos en régimen cerrado en las que el año pasado los internos de permiso no han vuelto.