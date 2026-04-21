Un apuñalamiento en la calle del Infierno, seis detenidos y 131 identificaciones durante la primera noche de la Feria de Sevilla

Un hombre fue apuñalado en la primera noche de la Feria de Abril de Sevilla de 2026. El suceso se produjo en la calle del Infierno, una zona que por lo general ha sido conflictiva en otras ocasiones y que contaba con vigilancia especial por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Un menor de edad fue detenido por la Policía Local de Sevilla como presunto autor de las cuatro puñaladas que recibió el hombre, de 32 años, una de ellas en el cuello. No le constan antecedentes previos.

El suceso se produjo en torno a las 1.45 horas en la zona de los aseos. Las heridas causadas no revisten de gravedad; el varón no requirió de ingreso hospitalario. Se investiga aún con qué tipo de arma se produjo el ataque. Al detenido le acompañaban otros tres menores de 14, 16 y 17 años y otras tres jóvenes. Todos los implicados en lo ocurrido son residentes en Sevilla.

Por el momento no han trascendido más detalles del suceso. El menor aún está a la espera de pasar a disposición de la Fiscalía de Menores, encargada de instruir este caso. Se espera que esto ocurra a lo largo del día, ya que la detención en caso de menores tiene un plazo máximo de 24 horas, informan las fuentes policiales confirmadas.

Desde la Subdelegación del Gobieron ya advirtieron que la Calle del Infierno era una "zona de especial atención". Durante toda la semana, en este zona de la feria estará desplegada la Unidad de la Prevención y Reacción (UPR), pero también hay policía de paisano.

La presencia de la Policía Local en la Feria de Sevilla está siendo amplia. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, puso en valor el importante operativo humano movilizado, con "más de 3.000 empleados trabajando para el buen discurrir de nuestra Feria". Entre ese número de trabajadores municipales están, por supuesto, los "más de mil policías locales operativos que velarán por la seguridad en todo momento", tal como ha señalado el propio Sanz.

Ignacio Flores, delegado de Seguridad, ha señalado que "a veces las cosas son inevitables, pero gracias al dispositivo de Policía Local se pudo detener al autor rápidamente".

Balance de la noche de Pescaíto

La noche se saldó, según datos del Ayuntamiento de Sevilla, con 6 detenciones. Entre ellas se encuentra la del menor de edad. En total, se registraron 131 identificaciones.

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El balance total finalizó con 647 incidencias desde las 7 de la mañana. El Ayuntamiento de Sevilla ha destacado que una patrulla de la Policía Local salvó la vida a una mujer de 48 años en Triana. La mujer había entrado en parada cardiorrespiratoria y gracias a los nuevos desfibriladores instalados en los coches.