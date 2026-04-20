Alerta de los Mossos por un nuevo correo fraudulento: suplantan al equipo de seguridad de Apple

Siempre se tiene que tener mucho cuidado con los enlaces de algunos correos o SMS que recibimos, ya que muchos estafadores los usan para engañar a la gente. En esta ocasión, los embaucadores han usado unos correos en los que se hacen pasar por parte del equipo de seguridad de Apple.

El pasado día 13, los Mossos d'Esquadra emitieron un aviso por X, antiguo Twitter, en el que advierten a la población de unos correos fraudulentos que suplantan al equipo de seguridad de Apple y avisan a las víctimas de supuestos riesgos que corre su dispositivo móvil.

Aviso de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya

La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha publicado el aviso donde informan de esta situación: "La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectado correos fraudulentos que suplantan al equipo de seguridad de Apple. Los mensajes provienen de direcciones falsas que utilizan nombres como 'Apple.Security.Team' y alertan de un supuesto riesgo en el dispositivo por la detección de amenazas activas".

El correo intenta generar una alarma, advirtiendo de que el dispositivo electrónico podría estar comprometido y que las contraseñas, datos personales o accesos podrían haber sido expuestos. De esta manera, generan la sensación de urgencia para hacer que el usuario actúe de forma inmediata.

Enlace fraudulento

Según asegura la agencia, el mensaje incluye un enlace que promete proteger el dispositivo. Al acceder, se redirige a una web fraudulenta que simula un análisis de seguridad, donde se muestran falsos avisos de amenazas y problemas de seguridad que supuestamente ha encontrado.

La página presenta un segundo enlace con la supuesta solución a los problemas del móvil. Te ofrece una oferta limitada para activar una limpieza del dispositivo o renovar una suscripción inexistente. Pero todo es una estafa, ya que el objetivo de los ciberdelincuentes es obtener datos personales y bancarios y hacer que la víctima realice un pago para robarle el dinero.

Finalmente, advierten a la gente: "Ante correos sospechosos e inesperados, no hagas clic en ningún enlace ni proporciones datos personales o bancarios. Desconfía de correos con tono de urgencia. Si has recibido una comunicación como esta, bórrala y bloquea el remitente. Si tienes dudas sobre el estado de tu cuenta o servicios de la nube, contacta directamente con el proveedor a través de sus canales oficiales".

Fuentes: