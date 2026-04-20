Evacuado y apuntalado un edificio de Malgrat de Mar tras una explosión

Una persona ha resultado herida a primera hora de este lunes a raíz de la explosión en un piso de Malgrat de Mar. La deflagración ha tenido lugar hacia las 09.49 horas en el piso superior de un edificio de tres plantas y ha afectado a la puerta del piso, tabiques, una pared y una medianera con el edificio de al lado.

El herido ha sido atendido por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), mientras que el resto de vecinos han sido evacuados. El arquitecto municipal y los Bomberos han revisado el inmueble por posibles daños. Se ha descartado la explosión de gas pero se han detectado daños estructurales, que han obligado a hacer algunos apuntalamientos.

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En concreto, han quedado afectados dos tabiques, paredes y la puerta de entrada del piso, así como la pared medianera con el edificio de un lado. El edificio del otro lado no ha quedado afectado.