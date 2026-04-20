En Pira
Choca con un coche tras un adelanto temerario en la C-14 y provoca que de dos vueltas de campana y se incendie
El conductor fue denunciado por delitos contra la seguridad del tráfico, lesiones y abandono del lugar del accidente
Susto al incendiarse un coche en la carretera comarcal C-14 a la altura del municipio de Pira (Conca de Barberà). El pasado viernes un conductor de 25 años quiso adelantar a la vez con su coche a otros dos vehículos que circulaban por esta vía.
Al hacerlo, invadió el sentido contrario, ya que la vía tiene un único carril por sentido. El conductor no calculó correctamente la maniobra y se encontró con un vehículo que circulaba correctamente en sentido contrario. Para evitar el choque frontal, regresó bruscamente a su carril y colisionó lateralmente con el segundo vehículo al que intentaba adelantar.
Como consecuencia del impacto, el turismo de la víctima dio dos vueltas de campana y se incendió. Afortunadamente, el conductor pudo salir del vehículo por su propio pie y resultó herido leve. Después de provocar el siniestro, el conductor infractor abandonó el lugar.
La víctima fue trasladada por el SEM a un centro hospitalario y resultó herida leve. Su vehículo quedó fuera de la calzada, en una finca adyacente a la vía, totalmente calcinado.
Mientras los mossos atendían a la víctima y recogían información para esclarecer los hechos, el conductor se puso en contacto con la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Tàrrega. Los agentes le ordenaron que se desplazara hasta las dependencias policiales de Montblanc, donde fue denunciado penalmente por los delitos de conducción temeraria, lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del siniestro.
En comisaría, los mossos identificaron al conductor infractor, comprobaron que los daños de su vehículo eran compatibles con el siniestro investigado y formalizaron la denuncia penal. El denunciado deberá presentarse ante el juzgado de Valls cuando sea requerido.
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