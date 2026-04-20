Un abogado se enfrenta a 6 años de prisión por falsificar informes médicos en Manresa y Berga

La Fiscalía solicita seis años de prisión y una multa superior a los 2,1 millones de euros para un abogado acusado de haber impulsado una trama de falsificación de informes médicos entre Manresa y Berga con el objetivo de obtener pensiones de incapacidad de forma fraudulenta. El caso, que llega esta mañana a juicio en la Audiencia Provincial, sitúa el foco en una operativa que habría tenido como escenario principal los juzgados de lo social de Manresa y centros sanitarios de referencia en Berga.

Según el escrito de acusación, el letrado habría manipulado documentos médicos procedentes del Hospital Sant Bernabé de Berga y de la clínica Sant Josep de Manresa, alterando diagnósticos, fechas o firmas para reforzar demandas de incapacidad en al menos dieciséis procedimientos judiciales tramitados en Manresa. Estas prácticas, sostiene el Ministerio Fiscal, habrían permitido obtener resoluciones favorables en varios casos y generar un perjuicio económico a la Seguridad Social de más de 361.000 euros. La Fiscalía describe una actuación continuada en al menos dieciséis procedimientos tramitados ante el Juzgado de lo Social número 1 de Manresa. En todos ellos, el abogado actuaba como representante de trabajadores que solicitaban el reconocimiento de una incapacidad permanente.

Los hechos se consideran constitutivos de varios delitos continuados, entre ellos falsedad documental, estafa procesal y fraude a la Seguridad Social, en un esquema que conecta directamente la actividad profesional en Manresa con la manipulación de pruebas médicas originadas en Berga. La Fiscalía también reclama la devolución íntegra de las prestaciones percibidas indebidamente, así como la inhabilitación para acceder a ayudas públicas.

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El juicio se celebrará desde hoy y hasta el jueves en la sección 21.ª de la Audiencia.