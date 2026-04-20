El abogado acusado de falsificar informes médicos en Manresa y Berga acepta una condena de dos años de prisión y 180.000 euros de multa

El abogado acusado de falsificar documentación médica para conseguir sentencias de incapacitación de varias personas, con el que la Fiscalía cree que estafó 361.425 euros a la Seguridad Social, ha aceptado este lunes una condena de dos años de prisión y una multa de 180.000 euros. En la Sección 21.ª de la Audiencia de Barcelona, donde se ha celebrado la vista, el ministerio fiscal y la defensa del acusado han llegado a un acuerdo de conformidad. Con esta sentencia puede evitar la prisión, si no cuenta con antecedentes.

Antes del acuerdo, la Fiscalía solicitaba seis años de prisión y una multa superior a los 2,1 millones de euros para el acusado, que ejerciendo de abogado impulsó una trama de falsificación de informes médicos entre Manresa y Berga con el objetivo de obtener pensiones de incapacidad de manera fraudulenta.

Según el escrito de acusación, el letrado habría manipulado documentos médicos procedentes del Hospital San Bernabé de Berga y de la clínica Sant Josep de Manresa, alterando diagnósticos, fechas o firmas para reforzar demandas de incapacidad en al menos 16 procedimientos judiciales tramitados en Manresa. Estas prácticas, sostiene el Ministerio fiscal, habrían permitido obtener resoluciones favorables en varios casos y generar un perjuicio económico a la Seguridad Social de más de 361.000 euros. La Fiscalía describe una actuación continuada en al menos 16 procedimientos tramitados ante el Juzgado Social número 1 de Manresa. En todos ellos, el abogado actuaba como representante de trabajadores que solicitaban el reconocimiento de una incapacidad permanente.

Puesto que se ha logrado un acuerdo, el tribunal ha avanzado al acusado que en la sentencia se le atribuirá un delito continuado de falsedad documental, otro de estafa procesal continuada y un delito continuado de presentación en juicio de documentos falsos, así como otro de defraudación continuada al sistema de prestaciones de la Seguridad Social. Además, el responsable de la estafa ha aceptado la imposibilidad de disfrutar de pensiones o incentivos fiscales de la Seguridad Social por un periodo de tres años. Aun así, las partes han conformado una atenuante por dilaciones indebidas.

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Más allá del autor de los hechos, también ha empezado un juicio para dirimir si los beneficiados por las prestaciones de la Seguridad Social, a los cuales la Fiscalía exige indemnizaciones por responsabilidad civil, tenían derecho a ellas.