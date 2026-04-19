Sucesos
El sabotaje en la vía de la potasa dejó sin internet a los pueblos de Súria a Solsona durante 6 horas
Los autores de los desperfectos en la vía cortaron y arrojaron los cables que discurren paralelos a los raíles
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Eduard Font Badia / Regió 7
Las poblaciones de Súria a Solsona se quedaron sin servicio de fibra este sábado por la tarde durante 6 horas. Fue debido al sabotaje que sufrió la vía del tren de la potasa en Callús.
Los manifestantes, pertenecientes al grupo Revoltes de la Terra, que este fin de semana protestan contra la empresa ICL en el Bages, retiraron las tapas de hormigón que protegen el cable que discurre paralelo a la vía y las utilizaron para inutilizar la infraestructura. Al mismo tiempo, arrancaron el cable y lo arrojaron al camino que sube al cementerio de Callús. Bastante tiempo después de los hechos, el cable todavía ardía.
Este cable es troncal y suministra el servicio de fibra al norte de esta zona del Bages y a una parte del Solsonès por parte de la empresa Guixers. Por la noche, técnicos de la empresa y de la Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) se pusieron a trabajar para restablecer el servicio y se pudo recuperar hacia la 1.45 de la madrugada de este domingo.
La afectación dejó sin servicio de teléfono fijo, internet y televisión a muchos usuarios de las poblaciones de Súria hasta Solsona. Lluïsa Aliste, alcaldesa de Cardona, considera que “este tipo de actos no mejoran la situación. Están fuera de la reivindicación, porque afectan a las personas que menos culpa tienen. Al final siempre sufren las personas que menos culpa tienen”.
A estas horas ya se ha recuperado el servicio con una actuación de emergencia.
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