Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Densificar Cataluña viviendaRosalía confesionarioGuerra IránTorrente y NetflixEncuestas electoralesOrmuzEspaña vaciadaApagón digitalMuere piloto NürburgringMessiNetflix TorrenteEutanasia
instagramlinkedin

Sucesos

El sabotaje en la vía de la potasa dejó sin internet a los pueblos de Súria a Solsona durante 6 horas

Los autores de los desperfectos en la vía cortaron y arrojaron los cables que discurren paralelos a los raíles

FGC repara la vía del tren entre la mina de Súria y el puerto de Barcelona y Nadal avisa de que denunciarán el sabotaje

Cinco detenidos de entre 17 y 47 años relacionados con la muerte violenta de un hombre en Balsareny

La vía de tren boicoteada por las protestas de Revoltes de la Terra.

La vía de tren boicoteada por las protestas de Revoltes de la Terra. / Nil Escolà /ACN

Eduard Font Badia / Regió 7

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las poblaciones de Súria a Solsona se quedaron sin servicio de fibra este sábado por la tarde durante 6 horas. Fue debido al sabotaje que sufrió la vía del tren de la potasa en Callús.

Los manifestantes, pertenecientes al grupo Revoltes de la Terra, que este fin de semana protestan contra la empresa ICL en el Bages, retiraron las tapas de hormigón que protegen el cable que discurre paralelo a la vía y las utilizaron para inutilizar la infraestructura. Al mismo tiempo, arrancaron el cable y lo arrojaron al camino que sube al cementerio de Callús. Bastante tiempo después de los hechos, el cable todavía ardía.

Este cable es troncal y suministra el servicio de fibra al norte de esta zona del Bages y a una parte del Solsonès por parte de la empresa Guixers. Por la noche, técnicos de la empresa y de la Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) se pusieron a trabajar para restablecer el servicio y se pudo recuperar hacia la 1.45 de la madrugada de este domingo.

La afectación dejó sin servicio de teléfono fijo, internet y televisión a muchos usuarios de las poblaciones de Súria hasta Solsona. Lluïsa Aliste, alcaldesa de Cardona, considera que “este tipo de actos no mejoran la situación. Están fuera de la reivindicación, porque afectan a las personas que menos culpa tienen. Al final siempre sufren las personas que menos culpa tienen”.

Noticias relacionadas

A estas horas ya se ha recuperado el servicio con una actuación de emergencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Apagón digital: este sábado muchas familias estarán sin móvil durante unas horas
  2. Tim Spector, experto en microbiota: 'El café de la mañana puede cuidar la salud intestinal y el bienestar general
  3. Siete mujeres y un joven dan el primer paso para 'reconstruir' un pueblo deshabitado
  4. Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés
  5. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  6. Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición
  7. El intestino, origen de enfermedades como la psoriasis y la esclerosis múltiple
  8. El Hospital Clínico San Carlos investiga la fabricación de un jarabe con cannabidiol para el daño cerebral en recién nacidos

El sabotaje en la vía de la potasa dejó sin internet a los pueblos de Súria a Solsona durante 6 horas

El sabotaje en la vía de la potasa dejó sin internet a los pueblos de Súria a Solsona durante 6 horas

Dos detenidos en Barcelona por tráfico de drogas en alquileres temporales para 'chemsex'

Dos detenidos en Barcelona por tráfico de drogas en alquileres temporales para 'chemsex'

FGC repara la vía del tren entre la mina de Súria y el puerto de Barcelona y Nadal avisa de que denunciarán el sabotaje

Muere un hombre ingresado en el hospital y ya son tres las víctimas mortales por el incendio de un edificio en Tenerife

Muere un hombre ingresado en el hospital y ya son tres las víctimas mortales por el incendio de un edificio en Tenerife

Muere un joven de 27 años al caer por un barranco en un quad en Jaén

Muere un joven de 27 años al caer por un barranco en un quad en Jaén

La familia de Déborah recurre en su lucha para que la UCO asuma el caso

Policía de Nueva York detiene a sospechoso tras persecución a caballo

Pelea multitudinaria en La Isleta: un detenido y buscan a más implicados

Pelea multitudinaria en La Isleta: un detenido y buscan a más implicados