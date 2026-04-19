Campillo de Arenas
Muere un joven de 27 años al caer por un barranco en un quad en Jaén
El suceso, que ha tenido en el municipal de Campillo de Arenas, se ha producido esta mañana, sobre las 8.20 horas
EFE
Un joven de 27 años ha fallecido tras sufrir un accidente con un quad en el término municipal de Campillo de Arenas (Jaén), según ha informado este domingo el servicio de Emergencias 112 Andalucía.
El suceso se ha producido esta mañana, sobre las 8.20 horas, cuando un testigo alertó al centro coordinador del 112 de que un vehículo había caído por un barranco de unos dos metros de profundidad en la zona de la Cuesta Villares, al final del río, indicando además que el conductor no respondía.
De inmediato, desde el 112 se dio aviso a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a los Bomberos de Jaén, que se desplazaron hasta el lugar del accidente.
A su llegada, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven.
Tras el suceso, se activó el protocolo judicial para esclarecer las circunstancias del accidente.
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