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Detenido un hombre como presunto autor de una agresión sexual y un robo con violencia en Lleida

El agresor, de 24 años, ha sido detenido por un presunto delito de agresión sexual sin penetración y otro de robo con violencia contra una mujer

Imagen de la comisaría de la policía de Lleida

Imagen de la comisaría de la policía de Lleida / Guardia Urbana Lleida

ACN

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Un hombre de 24 años fue detenido este sábado en Lleida como presunto autor de un delito de agresión sexual y robo con violencia, según ha adelantado el diario La Mañana y ha confirmado la ACN a partir de fuentes municipales.

Según el rotativo, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas en la plaza de les Magnòlies, en el barrio de Balàfia, cuando agentes de la policía local arrestaron a un hombre tras presuntamente haber cometido un robo con violencia a una mujer y haberla agredido sexualmente durante el hurto.

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El presunto autor de los hechos intentó huir sin éxito, según relata el medio.

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