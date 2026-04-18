Sancionada una empresa por montar una ruta turística ilegal con 900 personas en Mallorca

El Ayuntamiento de Artà ha abierto un expediente sancionador a una empresa que organiza rutas turísticas, radicada en Mallorca, a raíz de unas actuaciones detectadas recientemente en el municipio, que suponen un incumplimiento de la normativa vigente.

Según explica el Consistorio, los hechos se produjeron el pasado martes, después de que una ciudadana alertara de la presencia de personas realizando pintadas con spray en la vía pública. A partir de este aviso, se pudo identificar a la empresa responsable. El Ayuntamiento documentó los hechos y ha elaborado el correspondiente informe.

La empresa colocó señales en elementos urbanos sin permiso / Ajuntament

Según la información recogida, la actividad tenía carácter masivo, con una participación aproximada de 900 personas y había sido publicitada por la organización. Durante su desarrollo, los guías señalizaron el recorrido mediante pintadas con spray y la colocación de señalización ilegal en distintos puntos del municipio.

En concreto, se han documentado 25 pegatinas colocadas en el mobiliario urbano, siete pintadas en el asfalto, tanto en el casco urbano como en caminos rústicos, y siete carteles fijados con bridas a señales urbanas.

Sin autorización municipal

La institución municipal ha constatado que estas acciones se llevaron a cabo sin autorización ni comunicación previa al Ayuntamiento, a pesar de tratarse de una actividad que implicaba una ocupación masiva del espacio público y que, además, coincidió con el día de mercado.

La realización de pintadas y ensuciamiento de la vía pública, la colocación de adhesivos y carteles en espacios no autorizados, la realización de una actividad sin licencia, la afectación en la señalización vial y la falta de comunicación y autorización de la actividad, "pueden constituir infracciones de diversas normativas municipales", alerta el Ayuntamiento.

Por todo ello, se han iniciado expedientes sancionadores por estas infracciones, a los que habrá que añadir el coste de los trabajos de limpieza y la retirada de los elementos instalados, que tendrán que ser asumidos por la empresa. En caso de que no lo haga, estos trabajos serán ejecutados subsidiariamente por el Ayuntamiento y posteriormente repercutidos en la empresa.

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El Ayuntamiento de Artà reitera que "no tolerará este tipo de actuaciones en el municipio y que actuará con la máxima diligencia y contundencia ante cualquier comportamiento que vulnere la normativa y afecte al espacio público, con el objetivo de garantizar la convivencia y el cumplimiento de la normativa municipal, evitando situaciones de impunidad".