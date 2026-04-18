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Fallece junto a la Torre de Hércules

Fallece un hombre que los bomberos habían rescatado del mar en A Coruña

Lo sacaron del agua cuando se había hundido en la zona del monumento conocido como la Caracola

Vehículo de los bomberos en la zona donde se efectuó el rescate.

Vehículo de los bomberos en la zona donde se efectuó el rescate. / Carlos Pardellas

José Manuel Gutiérrez

A Coruña
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El hombre de 30 años que fue rescatado a última hora de la tarde de este viernes por el grupo de rescate acuático de los Bomberos de A Coruña en la zona del monumento conocido como la Caracola, en las proximidades de la Torre de Hércules, frente a Punta Herminia, ha fallecido en el Chuac.

Las personas que dieron el aviso informaron que poco después de ver al varón en el mar, este se hundió en el agua. Los bomberos consiguieron localizarlo y lo subieron a bordo de su embarcación neumática, en la que lo trasladaron al muelle de Oza mientras le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que ya se encontraba en parada cardíaca.

Una vez desembarcado, fue trasladado al Hospital Universitario A Coruña (Chuac), donde los médicos que le atendieron solo pudieron certificar su fallecimiento.

Los testigos informaron a los bomberos que el hombre pedía socorro desde el agua, por lo que se sospecha que cayó accidentalmente al mar, en una zona de aguas especialmente frías. El oleaje era el habitual y no existía ninguna alerta meteorológica.

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El rescatado vestía un traje de neopreno, por lo que se sospecha que se dedicaba al marisqueo.

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