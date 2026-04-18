Detienen en Platja d’Aro a dos miembros de un grupo especializado en vaciar cajas registradoras

La Policía Local de Castell-Platja d’Aro ha detenido a dos hombres vinculados a un grupo itinerante especializado en hurtos en establecimientos comerciales, a quienes relaciona con la sustracción de 900 euros de un comercio del municipio el pasado mes de febrero.

Se trata de un grupo procedente del área metropolitana de Barcelona, formado por hombres de mediana edad y con un perfil multirreincidente, según fuentes policiales. Además, para moverse por el territorio utilizan coches de alquiler, una circunstancia que dificulta la labor policial y el seguimiento de sus desplazamientos.

Los investigadores atribuyen a los sospechosos un método de actuación muy concreto. Habitualmente actúan tres personas de manera coordinada: una realiza una compra o simula pagar un producto, otra entretiene al cajero o a la cajera y la tercera aprovecha la distracción para acceder a la caja registradora y llevarse el dinero en efectivo.

900 euros, en febrero

Este fue, precisamente, el sistema que habrían utilizado en el hurto cometido el mes de febrero en un establecimiento de Platja d’Aro, donde se llevaron 900 euros. A raíz de la denuncia, el caso quedó en manos del Grupo de Delincuencia Urbana de la Policía Local, una unidad que trabaja de paisano.

Las gestiones policiales permitieron situar en el municipio, el día de los hechos, a uno de los grupos itinerantes más activos de Catalunya en esta tipología de delitos. La víctima reconoció a los presuntos autores y las imágenes de seguridad del establecimiento resultaron clave para documentar su modus operandi y avanzar en la investigación.

Cae el líder y buscan a un tercer ladrón

El caso dio un paso determinante el 11 de abril, cuando un supermercado de la zona alertó de un hombre que habría intentado cometer un hurto. Al ser descubierto, el sospechoso huyó corriendo, pero una patrulla de la Policía Local de Castell-Platja d’Aro pudo localizarlo.

Una vez identificado, los agentes del Grupo de Delincuencia Urbana confirmaron que se trataba de uno de los miembros del grupo investigado. Ante la sospecha de que no actuara solo, agentes de paisano realizaron una búsqueda por la zona y localizaron a un segundo individuo, considerado por los investigadores el miembro más activo y jefe del grupo, sentado en una terraza.

Los agentes ya conocían a este segundo hombre por su presunta implicación en numerosos hurtos en comercios y porque constaba en varias órdenes de busca y captura.

Finalmente, ambos fueron detenidos, ya que acumulaban diversas órdenes judiciales pendientes, entre ellas la relacionada con los hechos de febrero en Castell-Platja d’Aro.

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Con estas detenciones, la policía da el caso prácticamente por resuelto, aunque no descarta la participación de un tercer miembro del grupo.