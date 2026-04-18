Desarticulada una banda que robaba material industrial en Barcelona y compraba coches e inmuebles en el extranjero

Los Mossos d'Esquadra detuvieron entre el 20 de marzo y el 14 de abril a siete personas como presuntas autoras de los delitos de robo con fuerza, hurto y organización criminal. Se les atribuyen 17 robos en empresas de diferentes municipios de Catalunya, la mayoría ubicadas en el polígono industrial de la Zona Franca de Barcelona, entre los meses de enero y diciembre del año pasado. Los beneficios de los robos los invertían en coches de alta gama e inmuebles en el extranjero, de los que presumían en las redes sociales.

También se han intervenido 20.000 euros y tres de los vehículos que utilizaban para cometer los robos. El valor total del material sustraído suma unos 97.000 euros. Las personas detenidas son cinco hombres y dos mujeres de entre 19 y 39 años, que suman un total de 191 detenciones policiales, principalmente por delitos contra el patrimonio.

El dispositivo de localización y detención de los siete integrantes del grupo se llevó a cabo en diferentes días, debido a que parte de los investigados habría viajado a su país de origen. En este sentido, el día 20 de marzo, los investigadores detuvieron a dos hombres y realizaron una entrada y registro en un domicilio de Santa Coloma de Gramenet. Entre los días 4 y 13 de abril, detuvieron a los otros cinco miembros del grupo.

Compraban coches e inmuebles en el extranjero

Los investigados presuntamente utilizaban el dinero obtenido de la venta del material sustraído para adquirir bienes inmuebles y vehículos en el extranjero, con el fin de introducir de nuevo el dinero en el circuito legal. La investigación también ha concluido que habrían adquirido al menos 44 vehículos que, en algunas ocasiones, se utilizaban para delinquir en Cataluña. De los beneficios obtenidos hacían ostentación a través de las redes sociales. Algunos de los investigados se fotografiaban con vehículos de alta gama, con fajos de dinero o, incluso, mientras llevaban a cabo supuestos hechos delictivos.

De acuerdo con la investigación, los miembros de la organización utilizaron hasta nueve furgonetas diferentes para cometer diversos hechos delictivos, vigilar la zona y avisar de la presencia policial, cargar el material sustraído y huir. Cuando utilizaban vehículos industriales de su propiedad, contrataban seguros temporales para estos vehículos para que, en caso de ser detenidos por la policía, no se los intervinieran por falta de seguro. Estas pólizas iban a nombre de terceras personas que no tenían conocimiento de ello o no residían en el Estado.

Noticias relacionadas

En los meses de enero, marzo y julio de 2025 cometieron tres robos relevantes en relación con el material sustraído. En el primer y el segundo caso, se llevaron una veintena de piezas de motor de dos empresas diferentes, valoradas en 24.000 y 12.000 euros, respectivamente. Mientras que, en el tercer caso, sustrajeron maquinaria industrial valorada en 36.000 euros. Entre el material robado también había cableado y bobinas de cobre, piezas de colección de la industria del automóvil y palés. La investigación continúa abierta y no se descartan otras detenciones.