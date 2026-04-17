VÍDEO | Un taxista capta cómo dos ladrones cometen un robo en patinete en Barcelona

La cámara de un taxista que estaba realizando un servicio ha captado las imágenes de dos individuos en patinete que roban el bolso a una joven y salen corriendo a continuación en el barrio de Les Corts de Barcelona.

Las imágenes, de la cámara de seguridad del vehículo, recogen el momento en que uno de los dos varones sustrae un bolso por el procedimiento del tirón a una chica que está hablando con otro joven en la acera de la calle Taquigraf Serra . La mujer cae al suelo al intentar recomponerse del tirón y su compañero, y otro hombre que se suma a la persecución, sale corriendo tras los ladrones, pero la velocidad que alcanzan los patinetes hace imposible que puedan alcanzarles.

El taxista se quedó con la víctima, a la que acompañó en su vehículo para intentar detener a los delincuentes, pero de noche, y ante su velocidad de desplazamiento, no lograron alcanzarles y les perdieron la pista. Luego llamaron a los Mossos para darles la descripción de los fugitivos.

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Entre marzo de 2024 y marzo de 2026, la policía catalana ha identificado a 5.000 ladrones que se desplazan por la ciudad en patinete eléctrico, y que cometen uno de cada cinco robos violentos en Barcelona, como publicó el pasado miércoles este diario.