Alicante
Un incendio de dos pisos obliga a desalojar un edificio en el centro de Torrevieja (Alicante)
El fuego se origina en una tercera planta y se entiende a la segunda en un inmueble de la calle Ramón Gallud con María Parodi
Loreto Mármol
Incendio en dos pisos en el centro de Torrevieja (Alicante). Los bomberos han recibido el aviso a las 20:10 horas de este viernes y se encuentran trabajando en su extinción.
Las viviendas afectadas están en un edificio de la calle Ramón Gallud con María Parodi, un inmueble con planta baja, entresuelo, seis alturas y ático, que se ha tenido que desalojar casi al completo, mientras que se ha confinado a los residentes de los últimos pisos.
Al parecer, el fuego se ha originado en el tercer piso y se ha extendido al segundo.
Los vecinos han pedido ayuda desde otras viviendas. En un primer momento, se desconocía si había alguien dentro de los inmuebles incendiados, pero al parecer no hay heridos.
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