Acaba el registro en el chalé de la familia del único investigado en el caso Esther López

El registro llevado a cabo en el chalé en Traspinedo (Valladolid) que fue segunda residencia de los padres del único investigado en el caso de Esther López, hallada muerta el 5 de febrero de 2022 en una cuneta, ha terminado después de 15 horas de inspección desarrolladas entre este jjueves y este viernes.

Equipos especializados de la Guardia Civil han sido los encargados del registro, practicado en la vivienda situada en Traspinedo, después de que el nuevo propietario de la casa comunicara el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en un dormitorio. En la inspección ocular han participado una veintena de agentes, entre ellos miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), ya que el sótano se encontraba inundado.

Al concluir el registro, la abogada de Óscar S.M., el investigado en la causa, ha explicado a los periodistas que las muestras recogidas se enviarán al laboratorio para su análisis y, cuando estén los resultados, se trasladarán a la autoridad judicial y a las partes personadas en la causa. El registro ha consistido en destapar la bodega - había sido sellada hace años debido a la humedad que acumulaba -, que tenía bastante agua, y recoger muestras, entre ellas restos de arena.

Preguntada por el estado de Óscar S.M., la letrada ha explicado que se encuentra muy tranquilo y, aunque ayer acudió a la inspección ocular, que se realizó en "un ambiente muy bueno" tanto con las fuerzas de Seguridad como con todos los que estuvieron dentro de la vivienda, este viernes no ha ido porque tenía mucho trabajo.

Una vez que llegue el informe con los resultados de la toma de muestras y que los conozca la titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid, encargada de la instrucción, será la Audiencia Provincial de Valladolid la que fije el señalamiento del juicio, que se desarrollará con jurado popular.