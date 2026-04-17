Detenido un sexagenario por apuñalar a un compañero en una residencia de la tercera edad de Murcia

Un hombre de 69 años de edad ha sido detenido por, presuntamente, apuñalar a uno de sus compañeros en una residencia de mayores privada ubicada en el municipio de Ceutí (Murcia), indican fuentes cercanas al caso.

El aviso por esta agresión, en el centro Colisée Ceutí, situado en el camino de los Julios, se recibía a las 23.30 horas de este jueves, cuando, por razones que no han trascendido, uno de los usuarios del geriátrico arremetió contra otro, cuchillo en mano, y se lo clavó, según informan las mismas fuentes. Una de las puñaladas fue en una zona crítica: el cuello.

Al lugar se movilizó una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron tanto a la víctima, un varón de 66 años que presentaba lesiones de arma blanca en el cuello, como al presunto atacante, que padecía un ataque de ansiedad. Ambos fueron trasladados al Morales Meseguer de Murcia.

Un forense examinará al sospechoso para determinar si está en condiciones de responder por sus actos

El herido se encontraba este viernes por la mañana ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, apuntan fuentes de la Consejería de Salud. En cuanto al supuesto agresor, fue atendido en el mismo centro y dado de alta a las pocas horas, destacan las mismas fuentes.

El caso es competencia de la Guardia Civil, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación. Dado que el supuesto autor de los hechos estaba plenamente identificado, el arresto fue rápido. Un portavoz del Cuerpo confirmó que el sospechoso ya ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

La autoridad judicial de Guardia, previsiblemente, se dirigirá al Instituto de Medicina Legal de Murcia a fin de que un forense examine al chico y tras hacerlo elabore un informe de imputabilidad. Este posterior informe elaborado por el profesional que examine al individuo determinará cuál es su estado mental y si está en condiciones de responder por los hechos.

Cabe recordar que una dolencia psiquiátrica acreditada puede exonerar a un encausado de ir a la cárcel. Si los informes forenses así lo determinan, podría ser una persona inimputable.

Este diario se puso en contacto con la residencia privada en la que acontecieron los hechos. Desde el centro aseguraron que se encuentran "en contacto constante con el centro sanitario y el entorno familiar y tutelar de las personas residentes implicadas en el incidente, haciendo seguimiento de su estado de salud y evolución".

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"Estamos colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que requieran", destacaron desde Colisée Ceutí, al tiempo que recalcaron que "nuestra prioridad en este momento también es velar por el bienestar de todas las personas residentes, asegurando que el día a día en el centro continúe con la mayor normalidad posible".