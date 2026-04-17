Alarma por el incendio de un avión de Ryanair en el aeropuerto de Palma procedente de Alemania

Un avión de la compañía irlandesa Ryanair ha sufrido un incendio la mañana de este viernes nada más tomar tierra en el aeropuerto de Palma procedente de la ciudad alemana de Nüremberg. Bombers de Palma y dotaciones de extinción de Son Sant Joan se han encargado de sofocar las llamas.

El fuego se ha iniciado sobre las diez de la mañana de este viernes en el aeropuerto de Palma. Al parecer desde la aeronave de Ryanair se ha informado a la torre de control de que se había activado la alarma de incendio a bordo. A continuación se ha activado el protocolo de actuación establecido para estos casos.

El avión de la compañía irlandesa ha tomado tierra en una zona apartada de las instalaciones aeroportuarias. A continuación dotaciones de Bombers de Palma y dotaciones de bomberos del mismo aeropuerto. Mientras tanto se ha ido desalojando a todos los pasajeros de la aeronave. Las labores de extinción se han prolongado durante media hora y, sobre las diez y media de la mañana, el fuego se ha declarado sofocado por completo.

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Falsa alarma en julio

La madrugada del pasado 5 de julio otro avión de Ryanair fue desalojado por una alerta de incendio,cuando se disponía a tomar tierra en el aeropuerto de Palma. Al final se trató de una falsa alarma. La atropellada estampida de los pasajeros para tratar de abandonar la aeronave de manera apresurada se saldó con 18 heridos. La mayoría con lesiones leves. Posteriormente, se comprobó que no había tal fuego y se trató de un fallo al dispararse el dispositivo contra incendios.