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Sin víctimas

Alarma por el incendio de un avión de Ryanair en el aeropuerto de Palma procedente de Alemania

Bombers de Palma y dotaciones del Son Sant Joan han acudido con celeridad para sofocar las llamas

Un avión de Ryanair, en la pista de aterrizaje del aeropuerto palmesano de Son Sant Joan.

Un avión de Ryanair, en la pista de aterrizaje del aeropuerto palmesano de Son Sant Joan. / MZE

Lorenzo Marina

Palma
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Un avión de la compañía irlandesa Ryanair ha sufrido un incendio la mañana de este viernes nada más tomar tierra en el aeropuerto de Palma procedente de la ciudad alemana de Nüremberg. Bombers de Palma y dotaciones de extinción de Son Sant Joan se han encargado de sofocar las llamas.

El fuego se ha iniciado sobre las diez de la mañana de este viernes en el aeropuerto de Palma. Al parecer desde la aeronave de Ryanair se ha informado a la torre de control de que se había activado la alarma de incendio a bordo. A continuación se ha activado el protocolo de actuación establecido para estos casos.

El avión de la compañía irlandesa ha tomado tierra en una zona apartada de las instalaciones aeroportuarias. A continuación dotaciones de Bombers de Palma y dotaciones de bomberos del mismo aeropuerto. Mientras tanto se ha ido desalojando a todos los pasajeros de la aeronave. Las labores de extinción se han prolongado durante media hora y, sobre las diez y media de la mañana, el fuego se ha declarado sofocado por completo.

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