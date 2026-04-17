Intenta abrir una cuenta en un banco de Barcelona con documentos falsos y la Guardia Urbana le encuentra seis pasaportes con diferentes nombres

Hay estafadores que llevan encima numerosos documentos de identidad para poder usarlos en el momento más adecuado, sin que les suponga un trastorno de personalidad múltiple. No dejan de ser ellos mismos, tal y como consta en las fotografías que acompañan la documentación, aunque cambien nombres y nacionalidades.

El problema es cuando te llevas toda esa variada documentación acreditativa de tu persona en una mochila. Si te pillan no puedes alegar que sufres un Trastorno de Identidad Disociativo (TID) y mucho menos decir que delinques porque estos estados de personalidad distintos se alternan en el control de tu comportamiento.

Es lo que ocurrió el pasado martes en una oficina bancaria del barrio del Camp de l'Arpa del Clot en Barcelona. Los responsables del banco avisaron a una patrulla de la Guardia Urbana del distrito de Sant Martí tras detectar que un hombre intentaba abrir una cuenta corriente con un documento de identidad presuntamente falso.

Los agentes se entrevistaron con el cliente del banco y, ante la falta de garantías que ofrecía el documento con el que pretendía identificarse, procedieron a registrarle la mochila que llevaba. La policía localizó en su interior seis pasaportes de diferentes países, cuatro cartas de identidad (tres de ellas francesas), seis certificados del padrón municipal y cinco teléfonos móviles, no se sabe si cada personalidad tenía el suyo.

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La Guardia Urbana remarca que la documentación intervenida estaba asociada a identidades distintas, aunque todas constaba una foto del sospechoso. Por eso, quedó detenido como un presunto autor de un delito de falsedad documental. Además, tampoco pudo abrir la cuenta en el banco, todo un problema, como mínimo, para una de sus personalidades.