Sale de la cárcel el vecino en silla de ruedas de Buen Pastor acusado de matar a un ladrón

La Plaza 31 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona ha ordenado la libertad provisional de J.M.R., vecino del barrio de Bon Pastor de Barcelona, quien se encontraba en prisión desde el pasado 7 de abril por presuntamente apuñalar mortalmente a un hombre cuando presuntamente le arrancó la cadena de oro para robarla. La Sección especializada en colectivos vulnerables de la Fiscalía Provincial de Barcelona pedía que el juzgado acordase una medida cautelar de arresto domiciliario bajo control telemático sin poder salir a no ser que reciba una orden judicial expresa.

Para controlarlo se le debía poner un dispositivo de localización, además de retirada de pasaporte, según la petición del Ministerio Público que ha sido rechazada. El acusado, conocido como Pepe en el barrio, está en silla de ruedas, ya que padece varias enfermedades crónicas y le cuesta respirar además de moverse. La causa sigue abierta contra el hombre por un delito de homicidio.

En concreto, está acusado de clavar una pequeña navaja que llevaba en la mano a un ladrón reincidente que se abalanzó sobre él el pasado 5 de abril mientras tomaba el sol frente el número 1 del paseo de Mollerussa del barrio de Bon Pastor. Tras su detención centenares de vecinos de la zona junto a su familia pidieron su salida de la cárcel remarcando que actuó en legítima defensa.

Graves patologías

En su informe durante la comparecencia de este jueves para decidir sobre si el sospechoso quedaba en libertad provisional, la Fiscalía alegó que Pepe sufre estas patologías "graves y concurrentes" y existía riesgo "irreversible" de "deterioro físico y psíquico acelerado" si seguía en la cárcel por su edad avanzada y ser un gran dependiente.

Los fiscales añadían que "el informe médico-forense aportado constituye un elemento de juicio novedoso y de capital importancia que obliga a reevaluar la idoneidad y necesidad de la prisión en un centro penitenciario", ya que se corría el riesgo de que esta "medida cautelar se convierta en la práctica en una pena anticipada con consecuencias irreparables para la salud del investigado".

"La Fiscalía está convencida de que un sistema de justicia moderno y garantista debe ser capaz de conjugar la firmeza en la persecución del delito con la sensibilidad hacia la condición humana, especialmente en supuestos de extrema vulnerabilidad como el que nos ocupa", destacan.

La familia de Pepe ha pedido ayuda económica por las redes sociales, ya que "estamos atravesando una situación muy dura y delicada". El dinero recaudado irá "exclusivamente a cubrir los gastos de defensa jurídica de Pepe y demás costes directamente derivados de este procedimiento".

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"Toda ayuda, por pequeña que sea, será muy importante para nosotros y nos ayudará a seguir adelante en este camino tan complicado", remarca la familia.