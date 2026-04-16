Tres menores detenidos en Mijas por el brutal asalto a la vivienda del padre de una compañera de instituto

Tres menores de entre 16 y 17 años han sido detenidos por su presunta implicación en robo con violencia e intimidación y otro de lesiones ocurrido en una vivienda de la localidad malagueña de Mijas. Según la Comandancia de Málaga, dos de los arrestados cursan estudios en el mismo centro educativo de la hija de la víctima.

Los investigadores han acreditado que la víctima fue sometida a vigilancias para elegir el mejor momento para ejecutar el asalto

Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo, cuando un hombre sufrió un asalto a su domicilio por parte de dos jóvenes que se hicieron pasar por repartidores de una conocida empresa de mensajería para llegar hasta el inmueble. La víctima, que en ese momento estaba sola, fue inmovilizada de pies y manos, sufrió varias heridas con un arma blanca y le arrojaron lejía por todo el cuerpo con el propósito de que revelase la ubicación del dinero y las joyas que había en la vivienda. Los delincuentes reunieron efectivo, joyas, ropa y diversos dispositivos electrónicos, un botín valorado en aproximadamente 1.300 euros. El hombre necesitó asistencia en un hospital por las lesiones sufridas.

Con el robo ya denunciado, los investigadores de la Guardia Civil llevaron a cabo una inspección ocular de la vivienda que, junto a otras diligencias, permitieron identificar y localizar a los dos presuntos agresores y a un tercer joven que realizó en el exterior del inmueble labores de vigilancia para facilitar la huida. Los agentes también han podido acreditar que los implicados sometieron a vigilancia a su objetivo, un hombre de nacionalidad sueca cuya hija compartía centro educativo con dos de ellos. Estos seguimientos permitieron saber que tras llevar a su hija al colegio, el hombre volvía a su casa y permanecía solo durante varias horas, momento que finalmente eligieron para el asalto.

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Los tres arrestados ya han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores de Málaga.