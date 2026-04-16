El detenido en Sant Fruitós de Bages amenazó a los agentes diciendo que tenía un arma para no pagar una multa

El hombre detenido por la Policía Local este miércoles en Sant Fruitós de Bages amenazó a los agentes diciendo que tenía un arma para no pagar una multa. A media mañana, los agentes de la Policía Local detectaron una autocaravana con matrícula francesa estacionada sobre la plaza 11 de setembre, en la esquina de la carretera de Vic con la calle d'Eugeni d'Ors. Y por este motivo la multaron.

Como la comisaría de la Policía Local se encuentra en la misma calle Eugeni d'Ors, no fue difícil que los agentes detectaran cuándo el hombre volvía a su vehículo. Al llevar matrícula francesa, se dirigieron allí para pedir el pago de la misma y que retirara la autocaravana, pero el hombre empezó a insultarlos.

En un momento dado se encerró dentro del vehículo y amenazó a los agentes diciendo que tenía un arma, y que la usaría si no lo dejaban en paz. Esto provocó que la Policía Local activara a los Mossos d'Esquadra, que se desplazaron al lugar con efectivos del ARRO, l'Àrea de Recursos Operatius, que rodearon la autocaravana. Se activó el protocolo de seguridad y se cerró la calle y se pidió a los vecinos que no salieran a las ventanas.

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Finalmente, el hombre pudo ser detenido y no se encontró ni rastro de la supuesta arma. Mientras los agentes se llevaban al francés detenido por amenazas y resistencia a la autoridad, la Policía Local trasladaba la autocaravana al depósito municipal y los perros del hombre a una protectora, a la espera de que quedara en libertad y pudiera recuperarlos.