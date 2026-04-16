Hallado encadenado en el puerto
El informe preliminar de la autopsia descarta indicios de criminalidad en la muerte del vecino de Ribeira
El cadáver del hombre, de 43 años, estaba semisumergido y encadenado a una escalera del puerto
José Manuel Ramos Lavandeira
El informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo del vecino de Ribeira, de 43 años, hallado el martes semisumergido y amarrado a una cadena, cerrada con candado, en el puerto ribeirense descarta "indicios de criminalidad".
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, plaza número 3, en funciones de guardia cuando fue localizado el cadáver, ha incoado este procedimiento y señala que "si bien hay que esperar al informe definitivo, el informe preliminar de la autopsia descarta indicios de criminalidad", según confirma el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Investigación de la Policía Nacional
La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer las causas de la muerte y, aunque inicialmente se apuntó a una posible muerte violenta, posteriormente se constató que, en un principio, el cuerpo hallado no presentaba signos de violencia. Por ello, la opción que cobró más fuerza desde entonces ha sido la de un suicidio.
Cabe recordar que la alerta saltó a las 7.00 horas del pasado martes, cuando un particular que transitaba junto a la dársena de Ribeira avistó un cuerpo flotando entre una embarcación pesquera, Os tres de sempre, y una de las escaleras del muelle. Acto seguido, alertó a una persona que pernocta en el barco -que actualmente está venta- y ambos dieron aviso a los servicios de emergencias.
Amplio dispositivo
Se activó un amplio dispositivo integrado por la Guardia Civil, Policía Nacional y Científica, así como Bomberos de Ribeira y la comitiva judicial. Dos horas y media después, los bomberos consiguieron rescatar el cadáver, tras romper la cadena con una cizalla. En las labores colaboró también la lancha L.S. Hermes de la Cruz Roja, que trasladó el cadáver hasta una rampa portuaria.
El cuerpo estaba encadenado por la mano derecha a una escalera del muelle, a la altura de los departamentos de usuarios, en cuyos pasillos se viene denunciando desde hace tiempo que hay okupas durmiendo. La cadena tenía un candado.
Las autoridades comprobaron que el fallecido llevaba consigo su documentación y también el teléfono móvil.
El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), para realizarle la autopsia, cuyo informe preliminar descarta, en principio, que el hombre haya sido víctima de un acto criminal.
Entierro en Porto do Son
El fallecido, que tenía 43 años, era natural de Ribeira, pero llevaba un tiempo residiendo en el municipio de Porto do Son. Fue enterrado en la tarde del miércoles en el cementerio de la parroquia sonense de Santa María de Xuño.
El trágico suceso causó una profunda conmoción e inquietud en Ribeira y ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar la seguridad en la localidad, especialmente, en la zona portuaria, donde varias de las cámaras de videovigilancia llevan tiempo inoperativas.
A este respecto, la alcaldesa, María Sampedro, señaló que instará a Portos de Galicia para que reactive todos los sistemas de seguridad en el puerto, dado que además de actuar como elementos disuasorios también pueden resultar de gran utilidad para aportar luz a sucesos como el del martes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
- Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
- La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental
- Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales
- Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
- Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición