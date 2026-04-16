Aparece un cadáver flotando y envuelto con una tela en el pantano de la Baells, en Vilada

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una persona que apareció ayer por la mañana, flotando y envuelta con una tela, en el pantano de la Baells, en el término municipal de Vilada (Berguedà).

Según ha podido saber Regió7, una vecina que estaba paseando a sus perros encontró el cuerpo en la zona del puente del Doro. Estaba flotando y, del envoltorio que lo ocultaba, sujeto con una correa, sobresalía una mano. Enseguida, la mujer llamó al teléfono de emergencias. En el momento en que la policía llegó al lugar de los hechos, se constató la peor de las sospechas: en efecto, se trataba de un cadáver.

La investigación que se ha abierto ahora tendrá que determinar la identidad de la víctima, las causas de la muerte y en qué circunstancias se produjo. El juzgado encargado del caso del cadáver ha decretado el secreto de sumario. El suceso ha provocado una alarma notable en la zona.

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Otro caso en el pantano de Almogía

Se da la circunstancia de que dos hombres y una mujer de la demarcación de Barcelona han ingresado en prisión de forma provisional esta semana por su presunta vinculación con la aparición de un cuerpo en un pantano de Málaga. Las detenciones las practicó la Policía Nacional, que concluye que la muerte de un hombre de 31 años y nacionalidad albanesa se produjo por una venganza en el marco del tráfico internacional de drogas. El cadáver apareció el otoño pasado dentro de un saco en el embalse de Almogía.