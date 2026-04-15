'Terminator', el tiroteado en el barrio de Diagonal Mar de Barcelona, es miembro del clan Skaljar y prófugo de la justicia montenegrina

Barcelona se ha convertido otra vez en escenario de la guerra abierta entre los clanes mafiosos montenegrinos Skaljar y Kavac. El hombre tiroteado este martes sobre las cuatro de la tarde en la terraza de un bar cerca del parque de Diagonal Mar es Krsto Vujic, conocido también como Terminator, según han informado medios montenegrinos. Sería miembro del clan Skaljar y estaba en busca y captura por el Tribunal Superior de Podgorica por narcotráfico y pertenencia a una organización criminal y la implicación en varios procesos judiciales abiertos.

Un herido tras un disparo con arma de fuego en Diagonal Mar / FERRAN NADEU

También está acusado de participar, junto a otros miembros de su clan, en el asesinato de Šćepan Roganović, hermano de un alto dirigente del clan Kavac, en la ciudad Herceg Novi el 13 de febrero de 2020. Precisamente el juicio por este crimen se celebra desde hace unas semanas y Vujic era uno de los acusados pese a que se le juzga en ausencia junto a otros altos mandos de los Skaljar que también están prófugos.

Lo encontraron este martes por la tarde dos sicarios mientras estaba en una terraza de un bar en el paseo de Taulat cerca del Diagonal Mar junto a su familia. Se acercaron a él y le dispararon cuatro veces a quemarropa, provocándole varias heridas, principalmente una en el cuello por la que perdía mucha sangre. Los hombres vestían de negro y huyeron en direcciones opuestas. Durante el trayecto uno de ellos se desprendió de un objeto en el parque y por eso los Mossos d'Esquadra lo estuvieron buscando durante toda la tarde.

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Ajuste de cuentas

La principal línea de investigación es que Vujic fue atacado por miembros del clan rival pese a que llevaba años escondido. Gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia se pudo estabilizar, aunque tenía graves heridas, y trasladar al hospital, pese a que su estado es crítico. Fuentes policiales remarcan que los sicarios lo estaban siguiendo y aprovecharon que se encontraba distraído en la terraza del bar junto a su familia para atacarlo.

Un herido por arma de fuego en Diagonal Mar / FERRAN NADEU

Los Mossos han iniciado un dispositivo para localizar a los sospechosos. Por el momento, consideran que se trata de un capítulo más del conflcto abierto que tienen los Kavac y los Skaljar y que desde hace casi un año se volvió a activar en Barcelona con el asesinato de Filip Knežević en julio pasado. Se trataba de un miembro del clan de Kavac que había participado unos años atrás en la muerte de varios rivales en una isla griega. Le dispararon por la espalda cuando accedía a su domicilio en la calle Consell de Cent.

Unas semanas más tarde fue tiroteado en la calle Urgell de Barcelona Predrag Vujošević, vinculado hace décadas a la banda de ladrones de joyas Pink Panther y ahora bajo el paraguas de los Skaljari. Estaba en tercer grado penitenciario cumpliendo una condena por narcotráfico. A finales de diciembre un sicario mató por la espalda a M.M., miembro de los Skaljari, en Castelldefels. Le disparó varias veces cuando iba por la calle. La víctima murió en el acto y después el sicario escapó.

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En todos los casos, la policía estableció dispositivos para atrapar a los sospechosos por no lo consiguió. Fuentes policiales han explicado a este medio que se tomarán medidas contra estos grupos organizados al considerar que se han sobrepasado los límites en el conflicto que tienen por controlar el tráfico de droga con estos tiroteos en la calle.