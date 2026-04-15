La Policía expulsa a Georgia y Albania a seis multirreincidentes muy activos en Barcelona

La Policía Nacional ha expulsado a seis ciudadanos georgianos y albaneses a sus países de origen en aplicación de la Ley de Extranjería, ya que se trataba de delincuentes multirreincidentes con más de 50 antecedentes y que creaban inseguridad en la ciudadanía. Los sospechosos estaban acusados de delitos contra el patrimonio, robos con violencia e intimidación, hurtos, lesiones o amenazas.

Además, a uno de ellos le constaba una detención por malos tratos en el ámbito familiar y otras tres por quebrantamiento de condena. La práctica totalidad de los delitos fueron cometidos en la ciudad de Barcelona o su área metropolitana. La Policía Nacional considera "una prioridad la repatriación de personas con numerosos antecedentes por su impacto positivo en la seguridad ciudadana".

Para llevar a cabo estas expulsiones fue necesario un trabajo previo para obtener los correspondientes decretos de expulsión de la Subdelegación del Gobierno y de los juzgados en los que los sospechosos tenían causas pendientes. Además, se hicieron gestiones para conseguir documentación de los sospechosos en sus consulados.

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Algunas de ellos estaban en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona y otras fueron detenidas para materializar la expulsión. Una vez obtenidas las autorizaciones judiciales y la documentación personal, 12 agentes de la Policía Nacional en cinco vehículos llevaron a los detenidos hasta Madrid y los entregaron a la Unidad Central de Repatriaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Después se expulsaron a sus países.