Los Mossos afirman que no pueden acabar la investigación del crimen de Susqueda porque el pantano tiene demasiada agua

Los Mossos d'Esquadra han informado al juzgado que instruye el doble crimen de Susqueda que no pueden cerrar la investigación de los asesinatos porque el pantano tiene demasiada agua. Entre las pruebas que hay pendientes, la policía tiene que identificar aquellos puntos donde se podía entrar al embalse para hacer kayak o bien reseguir el recorrido a pie que habría hecho un testigo -ahora ya muerto- hasta la zona de la Font del Tuerto y la Rierica.

En su escrito, los Mossos concluyen que el nivel actual del embalse supera el 90% y hace "imposible" llevar a cabo este trabajo de campo hasta que el agua no baje. El abogado del único investigado, Benet Salellas, lo ve "desesperante" y ya avanza que instará el juzgado a cerrar una instrucción que hace nueve años que dura.

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El crimen de Susqueda investiga las circunstancias de la muerte de dos jóvenes, Marc y Paula, que murieron acribillados en las orillas del pantano de Susqueda en 2017 cuando se disponían a pasar unos días acampados y haciendo kayak. Su coche fue hallado en las aguas del pantano a siete metros de profundidad con las ventanas rotas y piedras en su interior. Los cadáveres aparecieron un mes más tarde de su desaparición.